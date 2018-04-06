صحة الحدود الشمالية توضح حقيقة تعرض طبيب في مستشفى عرعر للطعن

صحة الحدود الشمالية توضح حقيقة تعرض طبيب في مستشفى عرعر للطعن

أبرز المواد
انهيار اقتصاد قطر يتسبب في توقف الريال عن قناة “الشرق” وموظفيها يضربون

انهيار اقتصاد قطر يتسبب في توقف الريال عن قناة “الشرق” وموظفيها يضربون

أبرز المواد
#استشهاد_الملازم_اول_سعد_المديهش .. والحريق تنعي بطلها

#استشهاد_الملازم_اول_سعد_المديهش .. والحريق تنعي بطلها

أبرز المواد
توضيح من “طيران اديل”ملابسات المقطع المتداول حول ما حدث خلال مرحلة الهبوط لإحدى رحلاتها

توضيح من “طيران اديل”ملابسات المقطع المتداول حول ما حدث خلال مرحلة الهبوط لإحدى رحلاتها

أبرز المواد

ترمب: سأرسل حوالي 4000 جندي للحدود مع المكسيك

ترمب: سأرسل حوالي 4000 جندي للحدود مع المكسيك
People from Ciudad Juarez carrying flowers protest against the politics of US President Donald Trump along the Rio Bravo, in the border between Ciudad Juarez and El Paso, Texas, in Ciudad Juarez, Mexico on February 17, 2017. The event consisting of a human fence was also held at the Tijuana-San Diego border. / AFP PHOTO / HERIKA MARTINEZ
http://almnatiq.net/?p=562371
المناطق_وكالات

وعد الرئيس الاميركي دونالد ترمب الخميس بإرسال “ما بين ألفين وأربعة آلاف” عنصر من الحرس الوطني إلى الحدود مع المكسيك لمؤازرة قوات الامن في ضبط امن الحدود ووقف تسلل المهاجرين غير الشرعيين الى الولايات المتحدة.

وترمب الذي يكشف للمرة الاولى عن حجم #القوة_العسكرية التي أمر بإرسالها الى الحدود الجنوبية، اشار الى انه سيبقي “على الارجح” هؤلاء العسكريين كلهم او “على الاقل القسم الاكبر منهم” على الحدود الى حين بناء الجدار الذي يريد تشييده لوقف تسلل المهاجرين.

ويشي هذا التصريح بأن انتشار هذه القوة العسكرية على الحدود قد يستمر فترة طويلة لأن ترمب نفسه اقر بأن البيت الابيض ما زال “يدرس” كلفة بناء الجدار.

وكان ترمب أعلن بصورة مفاجئة الثلاثاء انه ينوي نشر الجيش على الحدود مع المكسيك لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

والاربعاء قالت كيرستين نيلسن، وزيرة الامن الداخلي، ان الرئيس أمر “بنشر الحرس الوطني على الحدود الجنوبية الغربية لمساعدة حرس الحدود”.

والحرس الوطني قوة احتياط تابعة للجيش سبق أن تدخلت على الحدود في 2010 بأمر من الرئيس السابق باراك أوباما، وبين العامين 2006 و2008 بأمر من سلفه جورج بوش الابن.

وقالت الوزيرة الاميركية في معرض تبريرها للقرار ان “التهديد حقيقي”، مشيرة الى “مستويات مرتفعة لدرجة غير مقبولة من تهريب المخدرات والعصابات الخطرة والهجرة غير الشرعية (…) على حدودنا الجنوبية”.

ومنذ نهاية الاسبوع الماضي زاد ترمب الضغوط على كل من المكسيك والكونغرس الاميركي ليتحرك كل منهما من اجل منع وصول مهاجرين سريين من اميركا الوسطى وخصوصا من هندوراس، موجودين حاليا في جنوب المكسيك، الى الولايات المتحدة.

وعبّر ترمب عن غضبه ازاء المكسيك لأنها سمحت لهذه القافلة من المهاجرين التي تضم 1500 شخص من أميركا الوسطى بالسير نحو الحدود مع الولايات المتحدة.

وكانت هذه القافلة انطلقت في 25 آذار/مارس من تاباشولا على الحدود مع غواتيمالا، لكنها تراجعت عن خططها للتوجه إلى الحدود الأميركية بعد أن هدد ترمب الثلاثاء بنشر الجيش على الحدود مع جارته الجنوبية معتبرا انها غير آمنة بسبب تقصير السلطات المكسيكية.

وجدد الرئيس الاميركي هذا الاسبوع تأكيد عزمه على بناء جدار على الحدود مع المكسيك. وقال “نحتاج الى جدار يمتد 1100/1330 كيلومترا” على طول الحدود.

لكن الكونغرس رفض حتى الآن تخصيص أموال لبناء هذا الجدار.

وينص قانون يعود الى 1878 على أن الجيش لا يمكنه بشكل عام التدخل على الأراضي الاميركية بهدف حفظ النظام او تطبيق قوانين، لكن يمكنه اداء دور مساعدة ودعم خصوصا لمراقبة الحدود.

روابط ذات صلة

تفاصيل الوظائف الشاغرة بهيئة المحاسبين القانونيين

تفاصيل الوظائف الشاغرة بهيئة المحاسبين القانونيين
وظائف نسائية بشركات القطاع الخاص

وظائف نسائية بشركات القطاع الخاص
الأرصاد: أمطار رعدية بمعظم مناطق المملكة

الأرصاد: أمطار رعدية بمعظم مناطق المملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*