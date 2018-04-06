احدث الأخبار

التعليم.. البذور والحصاد
أبرز المواد
 جدة ليلة السبت.. أهلي وهلال وبحر
أبرز المواد
 ترمب: سأرسل حوالي 4000 جندي للحدود مع المكسيك
أبرز المواد
 أرسنال وأتليتكو يقتربان من نصف نهائي “الأوروبي”
أبرز المواد
 الليرة التركية تهبط لمستوى قياسي وسط مخاوف بشأن سعر الفائدة
أبرز المواد
 هذا هو أول فيلم سيعرض بالسينما في المملكة
أبرز المواد
 بالفيديو.. أصغر لاعب في بطولة “البلوت”: الحكام أزعجوني.. وسأفوز بالمركز الأول
أبرز المواد
 كشف ملابسات إعفاء طبيبة سعودية من منصبها وتعيين وافدًا بدلًا منها.. و”الصحة” تحسم الأمر!
أبرز المواد
 دراسة :نقص الفيتامينات لدى الأطفال قد يكون له إرتباط بالصداع النصفي
أبرز المواد
 انطلاق حملة “آمنون” للأمن الفكري بشروره
منطقة نجران
 سلطان بن سلمان: تطوير سوق عكاظ سيوفر 12 الف وظيفة وسيضيف للناتج المحلي 13.8 مليار ريال
أبرز المواد
 وزير الإعلام اليمني يطالب المجتمع الدولي بالضغط على الإنقلابيين لإطلاق كافة المعتقلين
أبرز المواد
صحة الحدود الشمالية توضح حقيقة تعرض طبيب في مستشفى عرعر للطعن

صحة الحدود الشمالية توضح حقيقة تعرض طبيب في مستشفى عرعر للطعن

أبرز المواد
قتلى بالعشرات من الأطفال بعد قصف حفل تخريج حفظة القرآن بأفغانستان

قتلى بالعشرات من الأطفال بعد قصف حفل تخريج حفظة القرآن بأفغانستان

أبرز المواد
انهيار اقتصاد قطر يتسبب في توقف الريال عن قناة “الشرق” وموظفيها يضربون

انهيار اقتصاد قطر يتسبب في توقف الريال عن قناة “الشرق” وموظفيها يضربون

أبرز المواد
#استشهاد_الملازم_اول_سعد_المديهش .. والحريق تنعي بطلها

#استشهاد_الملازم_اول_سعد_المديهش .. والحريق تنعي بطلها

أبرز المواد

التعليم.. البذور والحصاد

التعليم.. البذور والحصاد
http://almnatiq.net/?p=562374
فهد بن جابر

كان اسمها وزارة المعارف، ثم أصبحت وزارة التربية والتعليم، ثم أصبحت وزارة التعليم. فقط! إن المعرفة أهم من التعليم، والتربية أهم منهما. فكيف أُسقطت المعارف! ولماذا استبدل التعليم بالمعارف! أليست أزمتنا نقص فقهاء لا علماء؟ نعم نحتاج لعالم محدث حافظ، ولكن حاجتنا لفقيه يستشف الحكم ويستقرئ العلة ويبدع الحل حاجة أكبر.

أين جزئية التأديب في تعليمنا وتربيتنا لأبنائنا؟ ألم تتضح للمسؤولين سوءات قرار منع الضرب بعد؟ هل سنستمر في حل (ضرب الذبابة بصاروخ)؟ وعلاج التطرف بتطرف على النقيض؟ إما منع التأديب بشكل كامل، أو السماح باستخدام الفلكة والجلد بطريقة أشد من تنفيذ الحد الشرعي؟! هل مَنع الضرب لدرجة تسقط هيبته وقيمة المعلم قرار ناجح؟ ألسنا بحاجة لإضافة مواد تهتم بالآداب والحقوق العامة؟ لو كانت لي سُلطة لجعلت متطلب النجاح من الدرجات في هذه المواد الأعلى بين باقي المواد لعدة أسباب:

الأول: أننا من الحاجة الماسة لها في درجة أزمة.

الثاني: أن هذه الآداب هي الأساس لكثير من شؤون الحياة.

الثالث: أن أثرها لا يقتصر على الطالب لوحده، بل يمتد للمجتمع وأبعد كالأجيال القادمة.

الرابع: أن كل الطلاب سواسية في إمكانية الالتزام بالمطلوب مثل احترام الآخرين، والوقوق في صف واحد، وليست منوطة بالفروق الفردية كغيرها من متطلبات المناهج العلمية كالذكاء والتذكر.

ألسنا نحن من نتذمر من تدني مستوى الذوق العام في كل مكان؟ في المطار وعند باب المصرف وإلى العمل ووو؟ الآن لدي أربعة أسئلة: 1 من أين أتى هؤلاء؟ 2 لماذا حالهم كذلك؟ 3 ؟ أليسوا حصاد الأسرة وثمار المدارس؟ 4ما الحل؟ لا تنتظر من طالب تعلم أن يدافع غيره أمام مرأى من المعلمين ليحصل على طعامه -وكأن له الحق في ذلك- أن يعطي الأفضلية لغيره على الطريق حينما يكبر، ولا تنتظر من طالب تم تعيينه في مجموعة النظام لجرأته الزائدة (وقاحته) أن يعطي كل ذي حق حقه حينما يصبح في موقع يطبق فيه نظام.

المناهج وهي الجزء الحساس بالنسبة للكثير، سأكتفي بذكر مثالين لأنني سأخصص مقالاً خاصاً لهذا الموضوع .. راجياً أن أجد من يقبل بنشره! الأول: أوليس التركيز على الأولويات التربوية كالحقوق العامة مثل النظام العام والاصطفاف المنظم أولى بالحاجة للتعلم من معرفة نصاب زكاة الإبل أو عُروض التجارة لطالب صغير؟ الثاني: تضارب المعلومات وعدم مراعاة الانسجام بين المواد المختلفة؛ يقول ابني في الحصة الأولى وضمن منهج مادة التوحيد ندرس تحريم رسم ذوات الأرواح وفي الحصة الثانية يَطلب منا معلم الرسم أن رسم سمكة؟

لطالما أيّدتُ التعامل مع الجذور على التهذيب والتقليم وتنظيف ما يسقط، الاستثمار في هذه المرحلة المبكرة خير من اهدار الأموال على الديّات وغرف المستشفيات ونقل القتلى على الخطوط  السريعة.. وووالخ

قيل سابقاً “إنك لا تجني من الشوك العنب”، لن يُحصد سوى ما زُرع، فكما أنك لن تجنِ من الشوك العنب، أقول إنك لن تحصل على جيل واعٍ مُنظم منتظم ملتزم مالم تنقش تلك الصفات في الصغر.

 

*كاتب سعودي

روابط ذات صلة

جدة ليلة السبت.. أهلي وهلال وبحر

جدة ليلة السبت.. أهلي وهلال وبحر
ترمب: سأرسل حوالي 4000 جندي للحدود مع المكسيك

ترمب: سأرسل حوالي 4000 جندي للحدود مع المكسيك
أرسنال وأتليتكو يقتربان من نصف نهائي “الأوروبي”

أرسنال وأتليتكو يقتربان من نصف نهائي “الأوروبي”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*