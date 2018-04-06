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أمير الكويت يلبي دعوة مواطن دعاه لحضور عقد قرانه

أمير الكويت يلبي دعوة مواطن دعاه لحضور عقد قرانه
http://almnatiq.net/?p=562377
المناطق_متابعات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر خلاله حضور أمير الكويت حفل عقد قران أحد المواطنين استجابة لدعوته.
وأظهر الفيديو استقبال الحضور أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بحفاوة وترحاب شديد في جو غمرته السعادة والفرحة .
وكان أمير الكويت استجاب لدعوة مواطن طالبه بالمشاركة في عقد قرانه وأن يكون شاهدا على العقد.
ولقي الفيديو استحسان رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشيدين باستجابة أمير الكويت لدعوة العريس.

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