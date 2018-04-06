وظائف نسائية بشركات القطاع الخاص

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أعلنت غرفة الرياض عن توفر وظائف شاغرة للسيدات في عدد من شركات القطاع الخاص. وقالت أن الظائف مخصصة للحاصلات على مؤهلات الشهادة الثانوية فما فوق مع العلم أن بعض الوظائف لايشترط لها توفر مؤهلات

والشركات هي :

– شركة أبيات السعودية / 09/ 04 / 2018 .

– أكاديمية الجزيرة العالمية للتدريب / 10/ 04 / 2018.

– شركة دشداشتي القابضة / 11/ 04 / 2018.

– شركة نكهة الخزامى / 12/ 04 / 2018.

حيث تبدأ المقابلات اعتباراً من الاثنين 23 / 07 / 1439 هـ الموافق 09/ 04 / 2018 ولمدة أربعة أيام من الساعة التاسعة صباحاً في مقر فرع السيدات بغرفة الرياض – طريق الملك عبدالله.

وللاستفسار / مباشر 011/4567278 سنترال 4942333 / 011 / تحويلة (106 – 107 ) .

وللمزيد من التفاصيل عن الوظائف بالمرفق أدناه: