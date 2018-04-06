الأرصاد: أمطار رعدية بمعظم مناطق المملكة

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http://almnatiq.net/?p=562383
المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى -هطولاً للأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار مناطق (القصيم، حائل ، الجوف، تبوك، الرياض، الحدود الشمالية، الشرقية، نجران, جازان ، عسير ، الباحة ،مكة المكرمة، المدينة المنورة).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الاحمر شمالية غربية الى غربية على الجزء الشمالي والاوسط و جنوبية الى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-38 كم/ساعة.

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