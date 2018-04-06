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وظائف شاغرة بالهلال الأحمر

وظائف شاغرة بالهلال الأحمر
http://almnatiq.net/?p=562393
المناطق_الرياض

أعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي عن رغبتها في شغل عدد من الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية للمواطنين السعوديين.

وقالت أن الوظائف الشاغرة بمسميات :

-طبيب مقيم .
– أخصائي إسعاف وطب طوارئ.

وعلى من تتوفر فيهم شروط شغل هذه الوظائف الأخذ بمايلي : يتم التقديم على هذه الوظائف عن طريق بوابة التوظيف بموقع الهيئة اعتبارا من يوم الأحد الموافق 1439/07/22هـ وينتهي يوم الثلاثاء الموافق 1439/08/01هـ الساعة 12:00 ظهراً.

ويلتزم المتقدم إرفاق المؤهلات والمستندات المطلوبة للوظيفة ولميد من التفاصيل حول هذه الوظائف وكيفية التقديم عبر الرابط التالي:

https://www.srca.org.sa/ar/EServices/Jobs

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