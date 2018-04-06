ولي العهد يزور شركة قوقل في سان فرانسيسكو

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قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بزيارة اليوم لشركة قوقل في وادي السيلكون فالي بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية.

والتقى سمو ولي العهد المؤسسين للشركة سيرجي برين ولاري بايج والمدير التنفيذي لجوجل ساندر بيتشاي والقيادات العليا في الشركة.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون في خدمات الحوسبة السحابية في المملكة، والفرص الواعدة في مبادرة التحول الرقمي في توطين التكنولوجيا وتطوير البيئة الرقمية، وإنشاء مركز بحث وتطوير وتدريب للشباب السعودي، وسبل تعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني.

كما اطلع سمو ولي العهد على عرض عن سحابة قوقل الالكترونية، وعرض عن الذكاء الاصطناعي والتعليم الآلي.

رافق سمو ولي العهد خلال الزيارة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية وأعضاء من الوفد الرسمي المرافق لسمو ولي العهد.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع قد غادر مدينة لوس انجلوس في وقت سابق، متوجهًا إلى مدينة سان فرانسيسكو في إطار زيارته الحالية للولايات المتحدة الأمريكية.