ولي العهد: لو نظرت إلى أي إرهابي فستجد أنه كان من الإخوان المسلمين.. وهذا ما تسعى الجماعة إليه بعد 30 عامًا

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حذر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في حوار مع مجلة “التايم” الأمريكية من جماعة الإخوان المسلمين ووصفها بالخطيرة جدًا، حيث قال “إن جماعة الإخوان المسلمين خطيرة جدًا ومصنفة في السعودية ومصر والإمارات وغيرها من دول منطقة الشرق الأوسط على أنها جماعة إرهابية.

“شبكة الإخوان المسلمين”

وأضاف ولي العهد إن المرء لا يتحوّل فجأةً من شخص عادي إلى إرهابي؛ بل يتحوّل من شخص عادي إلى محافظ قليلًا ومن ثم إلى متطرّف قليلًا ويزداد تطرفًا وتطرفًا حتى يصبح جاهزًا لأن يكون إرهابيًا، وتعدّ شبكة الإخوان المسلمين جزءًا من هذه الحركة.

وتابع ولي العهد لو نظرت إلى أسامة بن لادن، فستجد أنه كان من الإخوان المسلمين ولو نظرت للبغدادي في تنظيم الدولة الإسلامية، فستجد أنه أيضًا كان من الإخوان المسلمين، في الواقع؛ لو نظرت إلى أي إرهابي، فستجد أنه كان من الإخوان المسلمين.

“قارة إخوانية”

وأضاف ولي العهد، وهل تعلم ما هو الخطر الأعظم؟ الإخوان المسلمون ليسوا في منطقة الشرق الأوسط لأنهم يعلموا أن منطقة الشرق الأوسط تتبع استراتيجيةً جيدة ضدهم في السعودية ومصر والإمارات والأردن والعديد من الدول الأخرى، ولكن هدفهم الرئيسي يتمثل في جعل المجتمعات الإسلامية في أوروبا متطرفة، فهم يأملون بأن تصبح أوروبا قارةً إخوانية بعد 30 عامًا، وهم يريدون أن يتحكموا بالمسلمين في أوروبا، من خلال استخدام جماعة الإخوان المسلمين، وهذا سيشكّل خطرًا أكبر بكثيرٍ من الحرب الباردة ومن تنظيم الدولة الإسلامية ومن القاعدة ومن أيِّ أمرٍ شهدناه خلال آخر مئة عام من التاريخ.

“محاربة التطرف”

وأكد الأمير محمد بن سلمان أن محاربة التطرف لا تكون فقط في محاربة المتطرفين، ونشر الحداثة، فهذا الأمر جزء من محاربة التطرف، ولكن هنالك الكثير من الأمور التي يجب القيام بها: التعرّف على تلك الجماعات؛ وسنّ قوانين لمحاربتها؛ وتوضيح المعايير التي نُميز من خلالها الإرهابيين.

وتابع ولي العهد هناك العديد من الأمور التي يجب التعامل معها بطريقة مختلفة، ونحن نحاول القيام بواجبنا في السعودية، فقد وضعنا قوانين وحقّقنا إنجازات على مستوى التخطيط الأمني واستراتيجية الأمن واستراتيجية الإعلام ونظام التعليم، لقد قمنا بعمل الكثير. فعلى مدى الثلاث سنوات الأخيرة، حققنا الكثير من الإنجازات، وقبل ذلك أيضا، وسنستمر في المستقبل.

“الدول الغربية”

وأضاف أننا نقوم بالكثير من الأمور مع العديد من الدول من حول العالم، ولكننا نشعر أن الدول الغربية تحاول محاربة أولئك المتطرفين من خلال تقديم فرصة الاعتدال والانفتاح في الغرب فقط. إذا أردت أن تحاربهم، يجب عليك أن تصنفهم على أنهم مجرمين بموجب قوانينك.