ولي العهد يلتقي كبار المستثمرين في مدينة سان فرانسيسكو

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التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مقر إقامته اليوم، كبار المستثمرين في مدينة سان فرانسيسكو، وهم كل من عضو مجلس إدارة فيسبوك وشريك في صندوق palantir ورئيس مجلس إدارة Clarium Capital ورئيس valar ventures ورئيس مجلس إدارة founders fund السيد بيتر ثيل ، ومؤسس وشريك في andreessen Horowitz السيد مارك اندرسن ، ورئيس Y combinator السيد سام التمان ، وفينود كوسلا من موسلا فنتشورز ، وشريك مؤسس الرئيس التنفيذي في palantir technologies السيد اليكس كارب .

وجرى خلال اللقاء استعراض آخر المشاريع الاستثمارية والفرص بشأنها، خاصة رؤية السعودية لخلق بيئة جاذبة للشركات الناشئة ذات استثمارات مبتكرة ، بالإضافة إلى مناقشة توجهات الاستثمار الحالية والقطاعات المستهدفة، ودعوتهم لزيارة المملكة ‏للاطلاع عن كثب على الفرص الواعدة فيها .

حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية وأعضاء الوفد الرسمي لسمو ولي العهد .