صحة الحدود الشمالية توضح حقيقة تعرض طبيب في مستشفى عرعر للطعن

صحة الحدود الشمالية توضح حقيقة تعرض طبيب في مستشفى عرعر للطعن

أبرز المواد
انهيار اقتصاد قطر يتسبب في توقف الريال عن قناة “الشرق” وموظفيها يضربون

انهيار اقتصاد قطر يتسبب في توقف الريال عن قناة “الشرق” وموظفيها يضربون

أبرز المواد
توضيح من “طيران اديل”ملابسات المقطع المتداول حول ما حدث خلال مرحلة الهبوط لإحدى رحلاتها

توضيح من “طيران اديل”ملابسات المقطع المتداول حول ما حدث خلال مرحلة الهبوط لإحدى رحلاتها

أبرز المواد
#استشهاد_الملازم_اول_سعد_المديهش .. والحريق تنعي بطلها

#استشهاد_الملازم_اول_سعد_المديهش .. والحريق تنعي بطلها

أبرز المواد

ولي العهد يلتقي كبار المستثمرين في مدينة سان فرانسيسكو

ولي العهد يلتقي كبار المستثمرين في مدينة سان فرانسيسكو
http://almnatiq.net/?p=562422
المناطق_واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مقر إقامته اليوم، كبار المستثمرين في مدينة سان فرانسيسكو، وهم كل من عضو مجلس إدارة فيسبوك وشريك في صندوق palantir ورئيس مجلس إدارة Clarium Capital ورئيس valar ventures ورئيس مجلس إدارة founders fund السيد بيتر ثيل ، ومؤسس وشريك في andreessen Horowitz السيد مارك اندرسن ، ورئيس Y combinator السيد سام التمان ، وفينود كوسلا من موسلا فنتشورز ، وشريك مؤسس الرئيس التنفيذي في palantir technologies السيد اليكس كارب .

وجرى خلال اللقاء استعراض آخر المشاريع الاستثمارية والفرص بشأنها، خاصة رؤية السعودية لخلق بيئة جاذبة للشركات الناشئة ذات استثمارات مبتكرة ، بالإضافة إلى مناقشة توجهات الاستثمار الحالية والقطاعات المستهدفة، ودعوتهم لزيارة المملكة ‏للاطلاع عن كثب على الفرص الواعدة فيها .

حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية وأعضاء الوفد الرسمي لسمو ولي العهد .

روابط ذات صلة

رسمياً: الأهلي يتعاقد مع عبدالله السعيد

رسمياً: الأهلي يتعاقد مع عبدالله السعيد
أمر سام بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للثقافة

أمر سام بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للثقافة
سر أوراق زخرفت مقبرة أديب.. هزت وفاته مصر

سر أوراق زخرفت مقبرة أديب.. هزت وفاته مصر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*