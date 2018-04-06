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«24» لاعباً جزائرياً لمواجهة الأخضر السعودي

«24» لاعباً جزائرياً لمواجهة الأخضر السعودي
http://almnatiq.net/?p=562425
المناطق_الرياض

اختار المدير الفني للمنتخب الجزائري رابح ماجر، 24 لاعباً تحسباً للمباراة الودية التي يلتقي فيها الفريق مع نظيره السعودي في 9 مايو المقبل بإسبانيا.

وضمت القائمة 4 لاعبين من اتحاد الجزائر و3 من كل من مولودية الجزائر وشباب بلوزداد واتحاد بلعباس وأتلتيك بارادو، ولاعبين اثنين من كل من شباب قسنطينة، وشبيبة القبائل.

وضم ماجر خمسة لاعبين للقائمة الاحتياطية التي شملت أسماء محمد هشام نقاش وسفيان بن دبكة وأسامة درفلو، وزين الدين مكاوي ومرباح قاية. وأرجأ الجهاز الفني الإعلان عن موعد المعسكر الإعدادي، إلى تاريخ لاحق.

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