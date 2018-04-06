شرطة الرياض تكشف تفاصيل ضبط وافدين سوريين معهما نصف مليون ريال مجهولة

المناطق الرياض

تمكنت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الرياض من الإطاحة بـ (مقيمين سورييّن / كلاهما في العقد الثالث من العمر)، بعد تحقيق الاشتباه بهما بقيادتهما مركبة نوع هونداي (ألنترا) بيضاء اللون بطريق الرياض – الخرج السريع.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، إنه عثر بحوزتهما على مبالغ نقدية مجهولة المصدر جاوزت النصف مليون ريال، من بينها دولارات أمريكية وعملات أجنبية ومصوغات ذهبية وعدد (2) حبوب يشتبه أنها لمادة الكبتاجون المخدر وكمية من المسكر المصنع محلياً وأسلحة بيضاء.

وبمباشرة إجراءات الإستدلال الأولية بحقهمامن قبل جهة الاختصاص, أقرّا بارتكابهما لحادثة سرقة نقود ومجوهرات من منزل مقيدة في سجل البلاغات الجنائية لدى مركز شرطة البطحاء بتاريخ 5/7/1439هـ.

وعليه جرى إيقافهما وتحريز المضبوطات وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية.