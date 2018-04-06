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مقتل حوثيين بغارات للتحالف على البيضاء وصنعاء وصعدة

مقتل حوثيين بغارات للتحالف على البيضاء وصنعاء وصعدة
http://almnatiq.net/?p=562450
المناطق - وكالات

‏أفادت مصادر ميدانية بسقوط قتلى وجرحى من ميليشيات الحوثي الإيرانية في سلسلة غارات شنتها طائرات التحالف العربي على معاقل للمتمردين في محافظات البيضاء وصنعاء وصعدة.

وذكرت المصادر أن الغارات استهدفت ثكنات عسكرية لميليشيات الحوثي الإيرانية في مديرية السوادية بمحافظة البيضاء، وسط استمرار المعارك بين القوات الحكومية والمتمردين في منطقة قانية بمديرية نعمان بالمحافظة.

وفي نهم شرقي محافظة صنعاء، قالت مصادر عسكرية إن قرابة 18 متمردا حوثيا لقوا مصرعهم في مواجهات وغارات شنتها طائرات التحالف.

وأضافت المصادر أن قوات الجيش الوطني استعادت السيطرة على جبال الصخر والجبل الأحمر في نهم من أيدي الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

في غضون ذلك، شنت طائرات التحالف العربي غارات استهدفت مواقع المتمردين في مديرية سحار بمحافظة صعدة، المعقل الرئيس للحوثيين.

 

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