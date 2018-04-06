سياحة الباحة تدعو الحرفيين للمشاركة في مسابقة قيمتها 300 ألف ريال

المناطق-الباحة

دعت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة الباحة، ممثلتاً بالبرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية “بارع” الحرفيين والحرفيات في منطقة الباحة إلى المبادرة بالتسجيل في جائزة سوق عكاظ للابتكار والإبداع الحرفي، البالغ قيمة جوائزها 300 ألف ريال، موزعة على 4 فائزين في كل مجال، ليكون عدد الفائزين 24 فائز وفائزة.

ومن المقرر أن تقام فعاليات هذه الجائزة ضمن مسابقات الدورة الثانية عشرة لسوق عكاظ 1439هـ، خلال الفترة من 13 – 29 شوال 1439هـ، الموافق 27 يونيو إلى 13 يوليو 2018م في موقع السوق بمحافظة الطائف.

وأوضح المدير العام للهيئة العامة للسياحة والآثار بمنطقة الباحة زاهر الشهري بان التسجيل بدأ إلكترونيا على الموقع الرسمي للجائزة حتى 30 رجب 1439هـ الموافق 16 أبريل الجاري على الرابط التالي:

http://shp.gov.sa/okaz/Pages/OkazRegistration3.aspx

مشيرا بان البرنامج الوطني لتنمية الحرف والصناعات اليدوية “بارع”يتكفل بنقل المشاركين في هذه الجائزة من منطقة الرياض أو أي منطقة أخرى خارج مدينة الطائف، إلى جانب تحمل مصاريف إقامتهم.

مبينا بان جائزة عكاظ للابتكار والإبداع الحرفي تعد إحدى أهم الجوائز الثقافية في المملكة، وتقام ضمن فعاليات سوق عكاظ التاريخية، وتشمل مجالات الجائزة جميع أعمال المنتجات الحرفية التي لها طابع ابتكاري إلى جانب تلك التي نصت عليها الاستراتيجية الوطنية لتنمية الحرف والصناعات اليدوية: السدو، والنسيج، والسجاد اليدوي، وأعمال الكروشيه اليدوية، التطريز، والأزياء التراثية، صناعة ونحت ونجارة المنتجات الخشبية، صناعة المنتجات اليدوية من النخيل، الرسم أو النحت أو الزخرفة اليدوية على أي مادة طبيعية، المنتجات الحرفية الأخرى التي لها طابع ابتكاري.