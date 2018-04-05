بعد نجاح نسخته الأولى.. القصيم تطلق الخميس القادم كرنفال السيارات التراثية والكلاسيكية الثاني

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بعد نجاح نسخته الأولى التي انطلقت بفكرة من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، ينطلق الخميس القام كرنفال السيارات التراثية والكلاسيكية بمنطقة القصيم “كلاسيك القصيم” ، في نسخته الثانية ، بمركز النخلة بمدينة التمور ببريدة، بتنظيم من مجلس التنمية السياحية بالقصيم.

وأوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أمين عام مجلس التنمية السياحية بالقصيم رئيس اللجنة التنظيمية للمهرجان إبراهيم بن علي المشيقح ، أن إقامة المهرجان أتت وفقاً لتوجيه سمو أمير القصيم صاحب الفكرة في نسخته الأولى والتي تعد الأولى من نوعها بالمنطقة ، وتوجيهه – يحفظه الله – باعتماد إقامته سنوياً ، وإضافته في روزنامة الفعاليات السياحية بالمنطقة ، بالإضافة إلى النجاح الذي حققته النسخة الأولى من المهرجان والتي شارك فيها أكثر من 300 سيارة تراثية وكلاسيكية لملاك من داخل المملكة ودول الخليج ، بالإضافة إلى العروض المختلفة والمتنوعة ثقافياً وترفيهياً واجتماعياً التي واكبت تطلعات الجميع من مختلف شرائح المجتمع ، مؤكداً أن المهرجان في نسخته الثانية فرصة لتعزيز إلتقاء ملاك السيارات النادرة والقديمة لاستعراض سياراتهم من داخل المملكة وخارجها ، وسيشهد الكثير من الترتيبات الجديدة التي ستكون بمشيئة الله إضافة فريدة للمهرجان والمنطقة.