الشيخ آل طالب في خطبة الجمعة من المسجد الحرام : الإيمان بالله تعالى هو الأساس في حلول الطمأنينة في القلب والسكينة في النفس

وأشار فضيلته إلى أن السكينة والطمأنينة عطاء من الله وهِبَةٌ مِن عنده، لا يقدر أحد على منحها إلا الله (هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السموات والأرض وكان الله عليما حكيما)، وهي في زمن اضطراب الأحوال وعصف الفتن أشد ضرورة، فتطلبوها بأسبابها عند الله العليم الحكيم القدير الوهاب.