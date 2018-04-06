192 مستفيداً في برنامج ” أُتقِن ” في مرحلته الثالثة بالكلية التقنية بنجران

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اختتمت الكلية التقنية بنجران المرحلة الثالثة من برنامج التدريب المجتمعي “أُتقِن” في عدد من المجالات تتضمن “مبادئ التصميم بالفوتوشوب والإليستريتور ومبادئ صيانة أجهزة الحاسب الآلي والدعم الفني ومبادئ الكهرباء والتمديدات المنزلية ومبادئ صيانة السيارات ومبادئ شبكات الحاسب السلكية واللاسلكية ومبادئ صيانة الأجهزة الإلكترونية”، وذلك بمقر الكلية.

وأشار مدير العلاقات العامة والإعلام بالكلية علي بن عبدالله آل عتيق ان عدد المستفيدين من البرنامج والذين أكملوا فترة التدريب بلغ (192 ) مستفيد.

وبين “آل عتيق” أن البرنامج استمر في مرحلته الثالثة خمسة أسابيع استهدف جميع أفراد المجتمع لإكسابهم المهارات الأساسية في المجالات التقنية والمهنية ويأتي ذلك حرصا من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على رفع مستوى الكفاءة المهنية لأفراد المجتمع، إضافة إلى استثمار الإمكانيات المادية المتوفرة في الكلية لخدمة المجتمع بما يوافق رؤية المملكة 2030، في تسخير جميع الإمكانيات والأدوات لمساعدة أفراد المجتمع في تطوير مهاراتهم في المجالات التقنية والمهنية ، من خلال التدريب والتأهيل الجيد والمفيد .