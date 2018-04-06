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هيئة النقل : لم نرخص بنقل الركاب مقابل أجر لملاك السيارات الخاصة

هيئة النقل : لم نرخص بنقل الركاب مقابل أجر لملاك السيارات الخاصة
http://almnatiq.net/?p=562491
المناطق - واس

أوضح المتحدث الرسمي لهيئة النقل العام عبدالله صايل المطيري أن المشمولين بقرار مجلس الوزراء بتعديل الفقرة (20) من المادة (الثانية) من نظام المرور، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 85 ) وتاريخ 26 / 10 / 1438هـ، هم ملاك السيارات الخاصة من قائدي مركبات التوجيه من خلال التطبيقات الذكية المرخّصة من قبل هيئة النقل، والمنطبقة عليهم جميع الاشتراطات المعمول بها في هذا التنظيم.
وأفاد في تصريح له اليوم أن الهيئة لم ترخص بنقل الركاب مقابل أجر لعموم ملاك السيارات الخاصة، بل للمسجلين نظاميًا في تطبيقات توجيه المركبات ممن يملكون سيارات خاصة.
وأكد أن نقل الركاب بالسيارات الخاصة وتحصيل أجر من الركاب دون ترخيص من الهيئة بمزاولة النشاط يعد مخالفة صريحة للأنظمة المعمول بها في قطاع النقل البري بالهيئة.

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