استشهاد رجل أمن وإصابة آخرين بمقذوف من إحدى المزارع بعوامية القطيف

المناطق - خاص

تعرضت إحدى دوريات قوات الأمن الخاصه والتي كانت تؤدي مهامها المعتادة فجر اليوم الجمعة في بلدة العوامية بالقطيف لمقذوف من داخل إحدى المزارع القريبة من الطريق العام أدى لإصابة الدورية.

وتشير المعلومات الأولية التي حصلت عليها “المناطق” إلى أنه نتج عن الحادثة استشهاد أحد أفراد الدورية الجندي أول حسن الزهراني؛ فيما أصيب آخرين برتبة عريف وجندي وحالتهما مستقرة.

الجهات المعنية باشرت الحادثة ويجري تعقب العناصر الإرهابية التي تسببت في الحادثة.

وسنوافيكم بالتفاصيل حال صدور بيان متحدث الداخلية..