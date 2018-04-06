يوم المهنة بجامعة نجران يختتم فعالياته بـ 694 فرصة تدريبية ووظيفية

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اختتمت جامعة نجران اليوم “الخميس” فعاليات معرض يوم المهنة الثاني الذي استمر على مدى ثلاثة أيام بمشاركة 25 جهة حكومية وخاصة وفرت 694 فرصة تدريبية ووظيفية للخريجين والخريجات، إضافة إلى تنفيذ 14 دورة تدريبية حضرها نحو ألف طالب وطالبة لتدريبهم على كيفية كتابة السيرة الذاتية وإجراء المقابلات الشخصية التي يتطلبها سوق العمل والتعامل مع منصات التوظيف ، ووسائل وطرائق التميز الوظيفي، فيما بلغ عدد زوار المعرض نحو 5 آلاف زائر.

وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، رئيس اللجنة المنظمة، الدكتور محمد سلطان العسيري، بإن إدارة الجامعة ستتابع مع الجهات ذات العلاقة الالتزامات التي تقدمت بها جهات العمل المشاركة في التوظيف والتدريب، موضحا أن الجامعة خاطبت الجهات المشاركة قبل تنظيم المعرض للاطلاع على الفرص التدريبية والوظيفية المتوفرة لخريجي وخريجات الجامعة ووجدت كل التعاون في سبيل توظيف وتدريب أكبر عدد ممكن.

وأكد العسيري، أن الجامعة حرصت من خلال تنظيم يوم المهنة على تفعيل توجهها نحو التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة لتوظيف خريجي الجامعة من الكوادر الوطنية المؤهلة لمواكبة رؤية المملكة 2030م في توفير فرص العمل الواعدة للشباب والشابات، لافتا إلى أن الفعاليات استمرت بنفس الزخم وكثافة الإقبال على مدى أيام المعرض الثلاثة، حيث شهدت حضورا كثيفا من الجانبين الرجالي والنسائي.

وقدم رئيس اللجنة المنظمة شكره لأمير المنطقة صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز على رعايته لحفل افتتاح الفعاليات، وكذلك معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور فلاح السبيعي على دعمه ومتابعته المستمرة لإنجاح الفعالية وتحقيق الهدف المرجو منها، كما قدم شكره للجهات الحكومية والخاصة المشاركة التي أبدت التعاون في توفير الفرص التدريبية والوظيفية للخريجين والخريجات.