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منطقة الرياض ومحافظاتها تشهد أجواء ماطره

منطقة الرياض ومحافظاتها تشهد أجواء ماطره
http://almnatiq.net/?p=562524
الرياض - شاجع الدوسري

أجواء ربيعيه تشهدها منطقة الرياض هذا الأسبوع حسب توقعات خبراء الطقس والأرصاد بمشيئة الله حيث شهدت أغلب أجزاء منطقة الرياض أمطارا قدرت بالغزيره إلى المتوسطه حيث شهدت محافظات منطقة الرياض كسدير والمجمعه ومدينة الرياض واغلب محافظات شمال الرياض شهدت امطارا غزيره خلال يومي امس واليوم وحسب خبراء الطقس يتوقع ان يكون اليوم ذروه هطول الامطار على منطقة الرياض وجنوبها وبعد هذه الاجواء الربيعيه شهدت المنتزهات إقبالا من المتنزهين استمتاعا بالاجواء الماطره وشهدت مستلزمات الرحلات البريه التي تقع على طرق المنتزهات إقبالا بالشراء وخصوصا الحطب والفحم كماشهدت أسعار بيع الأغنام حركه نشطه بالبيع خلال هذه الأيام وكانت أغلب وجهات المتنزهين لروضة خريم والتنهات وروضة نوره والخفس وشهدت روضة التنهات اليوم الجمعه امطارا غزيره ارتوت على اثرها الارض وتداول رواد التواصل الاجتماعي صورا لربيع روضة التنهات والامطار التي شهدتها اليوم كماتداولوا صورا لربيع روضة خريم كماتداولوا صورا لسيول وادي وراط بسدير حيث فاض سد وادي وراط بسدير جراء السيول والامطار الغزيره وتشهد مدينة الرياض منذ الخميس وحتى اليوم الجمعه زخات امطار على اوقات متفرقه واجواء غائمه جعلها الله سقيا خير وبركه وعم بنفعها البلاد

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