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تعليم القصيم يدخل مرحلة دمج التقنية بالتعليم الوزارية

تعليم القصيم يدخل مرحلة دمج التقنية بالتعليم الوزارية
http://almnatiq.net/?p=562532
المناطق - بريدة

دخلت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم مرحلة دمج التقنية بالتعليم التي تستهدفها وزارة التعليم نحو استدامة تحقق التطوير المهني للمعلمين والمعلمات، وتكرس توجه المملكة نحو التحول الرقمي .

وجاء اختيار الإدارة العامة لتعليم القصيم، ضمن خمس إدارات تعليمية على مستوى المملكة، من قبل المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي المطبق لمشروع “دمج التقنية بالتعليم” بالشراكة مع شركة “مايكرو سوفت” السعودية؛ لما تملكه من مبادرات تطويرية نوعية، تعمل على تحقيق مضامين برنامج التحول الوطني 2020 وبهدف تحسين جودة التعليم عبر دمج أحدث البرامج والتقنيات في التعليم .

حيث يبدأ تدريب المدربين المركزيين من قبل مشرفي التدريب المتخصصين بدمج التقنية بالتعليم لتطبيق المشروع على مستوى الإدارة العامة في 22/7/1439هـ، ليتم استهداف كافة معلمي ومعلمات المواد في جميع المراحل الدراسية بمرحلتين تدريبيتين، يحصل فيها المدرب المركزي على شهادة مدرب مايكروسوفت صادرة من المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي، بعد تدريبه لعدد 100 معلم .

 المدير العام لتعليم القصيم عبدالله بن إبراهيم الركيان أكد أن توجه وزارة التعليم باختيار الإدارة العامة ضمن الإدارات المطبقة للبرامج التطويرية والنوعية على مستوى المملكة؛ استشعار حقيقي بالمهنية والكفاءة التي يمتاز بها منسوبي ومنسوبات تعليم القصيم.  

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