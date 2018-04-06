بلدية البكيرية تصادر أكثر من ١٠٠ كرتون خضار خلال حملتها على الباعة المخالفين

المناطق - البكيرية

أسفرت الجولات الرقابية للحملة التي تنفذها بلدية محافظة البكيرية بالتعاون مع الجهات الأمنية ذات العلاقة، اليوم الجمعة عن مصادرة أكثر من ١٠٠ كرتون خضار من باعة جائلين ومخالفين، وذلك ضمن الحملات والجولات التي تنفذها البلدية في محافظة البكيرية، بهدف منع الباعة المخالفين من افتراش الطرق والشوارع لما تسببه من إعاقة للطرق وتشوية المظهر العام وعرض مواد غذائية بطريقة مخالفة للاشتراطات البلدية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة البكيرية الاستاذ يوسف الخليفة أن إدارة الرقابة الشاملة تكثف جولاتها خلال هذا العام للعمل على معالجة العديد من المخالفات، مشيرا الى أنه يتم توجيه الصالح مما صادرته البلدية خلال هذه الجولات لمركز حفظ النعمة للاستفادة منها، كما يتم اتلاف الغير صالح منها، لافتا الى أن الباعة الجائلين يختارون مناطقهم بحسب نوعية البضائع التي يتاجرون بها، ويكثر باعة الخضراوات والفواكه في السوق التجاري وأمام المساجد، وهم يزاولون النشاط بشكل غير نظامي عن طريق التجول وأضاف “الخليفة” أن المراقبين يقومون بعملهم بجولات تفتيشية ورقابية على كافة أحياء المحافظة والمراكز التابعة لرصد المخالفين وضبطهم واتخاذ الإجراءات النظامية بشأنهم، مؤكدا حرص البلدية على منع الباعة الجائلين في كافة أنحاء المحافظة والمراكز التابعة.