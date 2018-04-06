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متهمة بدعم جهود الرئيس الروسي

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على سبع شخصيات روسية

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على سبع شخصيات روسية
http://almnatiq.net/?p=562548
المناطق - وكالات

فرضت الولايات المتحدة الجمعة عقوبات على سبع شخصيات روسية متهمة بدعم جهود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتقويض الديمقراطية في بلدان غربية.

ووصف مسؤولون أميركيون رفيعون رجال الأعمال الاثرياء الروس الذين شملتهم العقوبات بأنهم من “دائرة بوتين المقربة”.

وقال أحد المسؤولين الأمريكيين أن “الولايات المتحدة تأخذ هذه القرارات رداً على النهج الوقح المستمر والمتزايد للحكومة في القيام بنشاطات خبيثة حول العالم”.

وبين الذين شملتهم العقوبات قطب تجارة الألومنيوم أوليغ ديريباسكا الذي يوصف بأنه يعمل لصالح الحكومة الروسية، إضافة إلى أليكسي ميلر مدير عملاق الغاز “غازبروم” التي تملكها الدولة.

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