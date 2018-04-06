النائب العام اليمني يؤكد ضرورة استقلال القضاء

المناطق - واس

أكد النائب العام اليمني علي الأعوش أهمية استقلال القضاء في البلاد .

وأشار وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية، إلى أن استقلال القضاء يُعد صمام أمان حقيقي لأي مجتمع، وركيزة أساسية للعدالة، وغيابه سبب لانهيار الدولة والمجتمع وأخلاقه وقيمه .

وقال إن السلطة الشرعية في بلاده استطاعت الحفاظ على مؤسسات العدالة وصون كرامة القضاء رغم كل المخاطر والتحديات التي تعيشها البلاد .

وأضاف أن استقلال القضاء في المناطق المحررة التي تشرف عليها السلطة الشرعية مكفولة بنصوص دستورية وقانونية .