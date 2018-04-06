سياحة الجوف تحيي الموروث التراثي في مهرجان التمور الخامس

المناطق - الجوف

يشارك فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الجوف كشريك استراتيجي في مهرجان تمور الجوف الذي تنظمه بلدية محافظة دومة الجندل خلال الفترة من 11 وحتى 21 رجب 1439هـ في مقر مدينة التمور بمحافظة دومة الجندل.

وأكد مدير عام الفرع الدكتور جهز بن برجس الشمري أن مهرجان تمور الجوف يشكل أحد الروافد الاقتصادية المهمة والمرتبطة بالمنظومة السياحية، وقد تم اعتماد المهرجان ضمن روزنامة الفعاليات للهيئة ما سيساعد في تسويق المهرجان على نطاق واسع.

ونظراً لكون المنطقة التاريخية في دومة الجندل من الأماكن التي يرتادها الزوار، وتشكل منطقة مهمة في الجذب السياحي بما يتوافق مع هوية المهرجان، فقد تم اختيارها لتكون مقراً لإقامة الفعاليات المتنوعة، كما سيتم المشاركة بجناح تعريفي وتسويقي للمنطقة ضمن موقع المهرجان.

وبين أن الفرع ينظم مجموعة من الفعاليات بالمنطقة الأثرية بجوار قلعة مارد , وهي الضيافة التراثية لزوار المهرجان , ومسابقة لخبز الجمري , والموروث التراثي للسامري، والهجيني , وتنظيم فعالية البناء بالطين , ودورة البناء بالطين , ومعرض لمجسمات جمالية , الاسر المنتجة , وموروث الهجن والخيل والصقور , والألعاب التراثية .

كما ينظم الفرع فعاليات في مقر مهرجان التمور في معرض خاص يضم , متحف زراعي , و الفن التشكيلي ، ومركز معلومات سياحية , وعرض من شركة لفسائل النخيل , ومرسم للأطفال , وحرفيات متخصصات بمنتجات النخيل، وتوزيع هدايا ومنتجات ومطبوعات تسويقية عن منطقة الجوف. كما تعمل الهيئة على تنفيذ جولات تفتيش ورقابة على منشآت الإيواء السياحي للتأكد من توفر الخدمات والجودة المطلوبة لضيوف المنطقة ومستخدمي تلك المنشآت، كما وضعت رقم الاتصال السياحي متاح خلال 24 ساعة لتلقي الملاحظات والشكاوي على الرقم 19988.

ويعد مهرجان التمور في الجوف من المهرجانات المهمة التي ينتج عنها حراك اقتصادي وسياحي و تحقيق فرص عمل لأبناء المنطقة تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

وأكد الشمري على أهمية المشاركة مع القطاعات المختلفة ودعم مناسبات المنطقة ومهرجاناتها , وفق توجيهات ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف رئيس مجلس التنمية السياحية, وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف , وشكر سعادة محافظ دومة الجندل الدكتور طلال مشل التمياط على جهوده في دعم التنمية السياحية والشكر موصول لسعادة رئيس بلدية محافظة دومة الجندل المهندس فهد عبدالرحمن المحمد ومنسوبيها على الجهد الذي تبذله في تنظيم المهرجان ودعم الحراك السياحي في المحافظة وكذلك أشاد بدور الجهات المشاركة والداعمة والراعية للمهرجان وجهات الأمن والسلامة والمدير التنفيذي للمهرجان واللجان العاملة في التنظيم ، كما شكر الجهود التي تبذلها أمانة المنطقة في دعم المحافظات بما يخدم التنمية ويلبي رغبات المجتمع المحلي وزوار المنطقة, ومتمنياً التوفيق للجميع .