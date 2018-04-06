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ريما الرويسان اول سعودية وعربية تحصل على جائزة المجلس العالمي للتعاون والحضارات والثقافات في الاتحاد الاوربي

ريما الرويسان اول سعودية وعربية تحصل على جائزة المجلس العالمي للتعاون والحضارات والثقافات في الاتحاد الاوربي
http://almnatiq.net/?p=562560
الرياض - مشعل العنزي
كرم المجلس العالمي للتعاون والحضارات والثقافات الاميرة ريما الرويسان بوسام وتاج الريادة العالمي ودرع الإنجاز وشهادة الاستحقاق كأول سعودية تنال تكريم الريادة العالمي وتجدر الاشارة أن المجلس كرم شخصيات عالمية في الخدمة الانسانية والثقافية من بينهم صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز رحمه الله ‏وبيل غيتس وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد , وبهذه المناسبة قالت ريما الرويسان : يشرفني كوني أول سعودية وعربية تحصل على هذا الوسام وهو دافع كبير لي لمزيد من العمل والابداع بإذن الله ” .
وجاء هذا التكريم بعد نجاح مهرجان ملهمة الشرق والغرب والذي جمع عراقة الشرق بحضارة الغرب في تظاهرة متفردة قبل عدة أشهر واقيمت في العاصمة الرياض .

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