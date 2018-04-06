صلاح أفضل لاعب في “دوري الأبطال” .. رغم مقصية رونالدو

وكان رونالدو قد خطف الأضواء في جولة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا التي أقيمت يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، بعدما سجل هدفا مذهلا من ضربة مقصية في شباك نادي يوفنتوس، إلا أن هذا الهدف الرائع لم يضمن له الفوز بلقب أفضل لاعب، والذي عاد لصلاح لقيادته “الريدز” للفوز على مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة، سجل منها الفرعون المصري هدفا وصنع آخر.

\