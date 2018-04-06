احدث الأخبار

صلاح أفضل لاعب في “دوري الأبطال” .. رغم مقصية رونالدو
أبرز المواد
 ريما الرويسان اول سعودية وعربية تحصل على جائزة المجلس العالمي للتعاون والحضارات والثقافات في الاتحاد الاوربي
منطقة الرياض
 سياحة الجوف تحيي الموروث التراثي في مهرجان التمور الخامس
منطقة الجوف
 البيئة : الـ 24 ساعة الماضية لم تشهد تسجيل أي إصابة بإنفلونزا الطيور H5N8
أبرز المواد
 النائب العام اليمني يؤكد ضرورة استقلال القضاء
أبرز المواد
 الولايات المتحدة تفرض عقوبات على سبع شخصيات روسية
أبرز المواد
 ماكرون يحث بوتين على استخدام نفوذه لإنهاء الصراع في سوريا
أبرز المواد
 صحة القصيم تحصد جائزتي التميز بالاداء والابداع بوزارة الصحة
منطقة القصيم
 بلدية البكيرية تصادر أكثر من ١٠٠ كرتون خضار خلال حملتها على الباعة المخالفين
منطقة القصيم
 تعليم القصيم يدخل مرحلة دمج التقنية بالتعليم الوزارية
منطقة القصيم
 هيلي تؤكد عزم ترمب على مواجهة الإرهاب الإيراني وإصلاح الاتفاق النووي
أبرز المواد
 منطقة الرياض ومحافظاتها تشهد أجواء ماطره
أبرز المواد
توضيح من “طيران اديل”ملابسات المقطع المتداول حول ما حدث خلال مرحلة الهبوط لإحدى رحلاتها

توضيح من “طيران اديل”ملابسات المقطع المتداول حول ما حدث خلال مرحلة الهبوط لإحدى رحلاتها

أبرز المواد
بالفيديو.. أصغر لاعب في بطولة “البلوت”: الحكام أزعجوني.. وسأفوز بالمركز الأول

بالفيديو.. أصغر لاعب في بطولة “البلوت”: الحكام أزعجوني.. وسأفوز بالمركز الأول

أبرز المواد
ولي العهد: لو نظرت إلى أي إرهابي فستجد أنه كان من الإخوان المسلمين.. وهذا ما تسعى الجماعة إليه بعد 30 عامًا

ولي العهد: لو نظرت إلى أي إرهابي فستجد أنه كان من الإخوان المسلمين.. وهذا ما تسعى الجماعة إليه بعد 30 عامًا

أبرز المواد
وظائف شاغرة بالهلال الأحمر

وظائف شاغرة بالهلال الأحمر

أبرز المواد

صلاح أفضل لاعب في “دوري الأبطال” .. رغم مقصية رونالدو

صلاح أفضل لاعب في “دوري الأبطال” .. رغم مقصية رونالدو
http://almnatiq.net/?p=562566
المناطق - الرياض

اختير هداف ليفربول المصري محمد صلاح، كأفضل لاعب في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، متفوقا على الهداف التاريخي لنادي ريال مدريد البرتغالي كريستيانو رونالدو.

واحتل صلاح المركز الأول بعدما نال 57% من الأصوات، وجاء رونالدو ثانيا بحصوله على 35 %، وحل صانع ألعاب بايرن ميونيخ الألماني، الكولومبي خاميس رودريغيز في المركز الثالث (5%)، متبوعا بمدافع برشلونة الإسباني، جيرارد بيكيه (4%).

 

Посмотреть изображение в Твиттере

وكان رونالدو قد خطف الأضواء في جولة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا التي أقيمت يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، بعدما سجل هدفا مذهلا من ضربة مقصية في شباك نادي يوفنتوس، إلا أن هذا الهدف الرائع لم يضمن له الفوز بلقب أفضل لاعب، والذي عاد لصلاح لقيادته “الريدز” للفوز على مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة، سجل منها الفرعون المصري هدفا وصنع آخر.
\

روابط ذات صلة

البيئة : الـ 24 ساعة الماضية لم تشهد تسجيل أي إصابة بإنفلونزا الطيور H5N8

البيئة : الـ 24 ساعة الماضية لم تشهد تسجيل أي إصابة بإنفلونزا الطيور H5N8
النائب العام اليمني يؤكد ضرورة استقلال القضاء

النائب العام اليمني يؤكد ضرورة استقلال القضاء
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على سبع شخصيات روسية

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على سبع شخصيات روسية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*