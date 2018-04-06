4 قتلى ومئات المصابين بين الفلسطينيين أثناء مسيرات جمعة “الكوتشوك”

المناطق - وكالات

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع حصيلة القتلى في صفوف الفلسطينيين المشاركين اليوم في مسيرات العودة التي نظمت بمناسبة “جمعة الكوشوك” في قطاع غزة إلى أربعة أشخاص، بينهم طفل.

وذكرت وكالة الصحة، حسب وكالة “معا”، مقتل طفل بالنيران الإسرائيلية شرق مدينة غزة، وذلك بعد تأكيد الوزارة على حسابها في “فيسبوك” عن مقتل ثلاثة متظاهرين برصاص الجيش الإسرائيلي في القطاع.

وذكرت الوزارة أن 250 فلسطينيا على الأقل أصيبوا بجروح أثناء المظاهرات في مناطق حدودية لقطاع غزة، فضلا عن بعض المصابين في رام الله ونابلس.

وذكرت وكالة “معا” الفلسطينية أن القوات الإسرائيلية تستخدم الطائرات لرمي المتظاهرين بقنابل الغاز المسيل للدموع.

وفي غزة وقوعت إصابات بالرصاص الحي وحالات اختناق بالغاز المسيل الدموع في صفوف المحتجين، مع تسجيل اشتباكات في مناطق حدودية متفرقة شرق القطاع، حيث يشارك آلاف الفلسطينيين في “مسيرة العودة الكبرى” ويشعلون الإطارات المطاطية تعبيرا عن رفضهم للاحتلال الإسرائيلي.

وتشهد الضفة الغربية مسيرات مماثلة، حيث سجلت اشتباكات بين الجيش الإسرائيلي والمتظاهرين في رام الله ونابلس وعند حاجز بيت إيل والمدخل الجنوبي لمدينة أريحا، ما أسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين.

من جانبه، ذكر الجيش الإسرائيلي في بيان له وقوع “أعمال شغب عنيفة” شارك فيها مئات الفلسطينيين في خمس مناطق على طول الحدود مع قطاع غزة، مضيفا أن جنوده استخدموا “وسائل تفريق المظاهرات” وإطلاق النار، “وفقا لقواعد الاشتباك”.

وأعلن الجيش الإسرائيلي محيط الجدار الفاصل مع غزة منطقة عسكرية مغلقة ، موضحا أن إجراء أي أنشطة فيها يتطلب موافقة منه.

بدورها، حثت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان اليزابيث ثروسيل، في إفادة صحفية، السلطات الإسرائيلية على ضمان ألا يستخدم جنودها القوة المفرطة ضد المتظاهرين الفلسطينيين.

وشددت المسؤولة الأممية على ضرورة الامتناع عن استخدام الأسلحة النارية إلا كخيار أخير، محذرة من أن اللجوء غير المبرر لاستخدامها قد يصل إلى مستوى قتل المدنيين عمدا وانتهاك معاهدة جنيف الرابعة.