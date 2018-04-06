تعهدات بالمليارات في مؤتمر “سيدر” لتعزيز اقتصاد لبنان

المناطق - وكالات

تعهدت حكومات ومنظمات دولية بتقديم مليارات الدولارات على شكل منح وقروض للبنان، الذي يسعى للحصول على دعم دولي لبرنامج استثمار من أجل تعزيز اقتصاده.

وقال وزير المالية اللبناني علي حسن خليل اليوم الجمعة، إن بلاده حصلت في مؤتمر “سيدر” على تعهدات بمنح وقروض تتجاوز قيمتها عشرة مليارات دولار.

بدوره كشف وزير الاقتصاد اللبناني رائد خوري، أن البنك الدولي تعهد بتقديم قروض بأربعة مليارات دولار إلى لبنان على مدار خمس سنوات.

وقبل ذلك أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، أن بلاده ستقدم منحا وقروضا بقيمة 550 مليون يورو (672.10 مليون دولار) إلى لبنان لدعم اقتصاده.

وتستضيف العاصمة الفرنسية اليوم الجمعة، المؤتمر الاقتصادي الدولي لدعم التنمية في لبنان عبر الإصلاحات “سيدر”، بمشاركة 51 دولة ومنظمة دولية.