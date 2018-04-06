فيسبوك: 2.7 مليون مستخدم أوروبي ضحايا التسريب

المناطق - وكالات

قال الاتحاد الأوروبي إن شركة فيسبوك أخبرته أن ما يصل إلى 2.7 مليون شخص في التكتل المؤلف من 28 دولة ربما وقعوا ضحايا لتسريب بيانات إلى شركة “كامبريدج أناليتيكا” للاستشارات السياسية.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي كريستيان ويغاند اليوم الجمعة إن مفوضة العدل بالاتحاد الأوروبي فيرا جوروفا ستجري مكالمة هاتفية مع الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربيرغ مطلع الأسبوع المقبل لبحث التسريبات الهائلة للبيانات.

وسيبحث كل من الاتحاد الأوروبي وفيسبوك التغيرات التي يحتاجها عملاق وسائل الإعلام الاجتماعية لتوفير حماية أفضل للمستخدمين وكيف يجب على الشركة الأمريكية التكيف مع قواعد حماية البيانات الجديدة في الاتحاد الأوروبي.

وأضاف ويغاند أن سلطات حماية البيانات بالاتحاد الأوروبي ستناقش خلال الأيام المقبلة “نهجا متناسقا وقويا” حول كيفية التعامل مع تحقيقات فيسبوك.

هذا وأعلن موقع فيسبوك أن بيانات نحو 87 مليون مستخدم قد تكون سربت إلى شركة الأبحاث كامبريدج أناليتيكا، وهو عدد يفوق ما تردد سابقا في فضيحة تسريب البيانات التي عصفت بالشركتين.

هذا وسيمثل المدير العام لـ فيسبوك، مارك زوكربيرغ يوم 11 نيسان/أبريل أمام لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب الأميركي، للإدلاء بشهادته حول موضوع تسريب بيانات المشتركين والتصرف بها دون إذن منهم.