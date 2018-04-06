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مركز الملك سلمان للإغاثة يسلم الدفعة الرابعة من صهاريج الوقود لبرنامج الأغذية العالمي

مركز الملك سلمان للإغاثة يسلم الدفعة الرابعة من صهاريج الوقود لبرنامج الأغذية العالمي
http://almnatiq.net/?p=562587
المناطق - واس

سلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الدفعة الرابعة من صهاريج الوقود لبرنامج الأغذية العالمي في مدينة مأرب ليتولى توزيعها على المحافظات اليمنية المستهدفة (المهواة وصنعاء وعمران وضامر وحجة وصعدة والحديدة وريما وابين ولحج وشبوة) وذلك ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن.
وتشتمل هذة الدفعة على 180 ألف لتر من الوقود تحملها 5 صهاريج كبيرة سعة الصهريج 36 ألف لتر ، سوف تقدم لدعم المستشفيات والمراكز الصحية والمؤسسات الخدمية الحيوية في اليمن.
وهي جزء من مساهمة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المقدرة بمليون وثمانين ألف لتر من الوقود توزع بالتعاون مع برنامج الإغذية العالمي WFP على المحافظات اليمنية المستهدفة.
وهي أحد المشاريع المهمة والمتنوعة التي ينفذها المركز في كافة المحافظات اليمنية دون استثناء.

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