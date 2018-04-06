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“370” من “التعليم” و”التقاعد” يستفيدون من مبادرة العمل الحر في الرياض ومحافظاتها

“370” من “التعليم” و”التقاعد” يستفيدون من مبادرة العمل الحر في الرياض ومحافظاتها
http://almnatiq.net/?p=562591
المناطق - الرياض

كشفت آخر الإحصائيات الصادرة عن الحملة التعريفية لمبادرة العمل الحر في منطقة الرياض أن عدد المستفيدين من الحملة خلال الأسبوعين الأخيرة بلغ 370 مواطن ومواطنة من سكان العاصمة ومحافظات الخرج ووادي الدواسر والأفلاج .

وأضافت مديرة ادارة شؤون المرأة بمكتب العمل في منطقة الرياض مها المزيد أن الحملة استهدفت خلال الأسبوعين طلاب وطالبات المرحلة الجامعية في كليتي التقنية بالرياض والأفلاج وكلية المجتمع بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز في الخرج وبعض المدارس الثانوية الأخرى بالإضافة إلى فئة المتقاعدات من جمعية المتقاعدين بالرياض وكذلك زاور مهرجان وادي الخير في محافظة وادي الدواسر موضحةً أن الحملة تضمنت مجموعة من الورش والبرامج واللقاءات التعريفية والمنصات المتنقلة التي تهدف جميعها إلى رفع مستوى الوعي الإقتصادي لدى هذه الفئات من المجتمع وتشجيعهم على الإستقلال المادي واستغلال الدعم الذي تقدمه الوزارة لهم .

وقد أكد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض يوسف السيالي على أهمية  هذه الحملة في التعريف بالعمل الحر واهميته واهدافه ومن ثم استخراج وثيقة العمل الحر والسماح للشباب والفتيات بممارسة العديد من المهن بسهولة لدعم الجانب الاقتصادي للدولة وتوفير الحماية الاجتماعية لممارسي هذه الأعمال المهنية من الجنسين.

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