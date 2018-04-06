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خلال فعالية نظمتها جامعة الطائف للتوعية بمسبباتها وطرق الوقاية منها:

أعداد مرضى الكلى بالمملكة قفزت من ٨٣ شخصاً فقط في ١٤٠١هـ إلى ١٨ ألفاً حالياً

أعداد مرضى الكلى بالمملكة قفزت من ٨٣ شخصاً فقط في ١٤٠١هـ إلى ١٨ ألفاً حالياً
http://almnatiq.net/?p=562594
المناطق - عادل الزهراني
نبهت فعالية اليوم العالمي للكلى، التي نظمتها جامعة الطائف مؤخراً، إلى النمو الكبير لأعداد المصابين بأمراض الكلى في المملكة، حيث قفزت أعداد المرضى من ٨٣ مريضاً فقط في العام ١٤٠١ إلى أكثر من ١٨ ألف مريض حالياً، وفق الإحصاءات الرسمية.
وشهدت الفعالية التي نظمتها كليتي الطب والصيدلة بجامعة الطائف، بمجمع “جوري مول” التجاري، حضوراً وتفاعلاً كثيف من قبل مرتادي المجمع.
واشتملت الفعالية على التعريف بمسببات أمراض الكلى، وأهمية غسيل الكلى، وطرق الوقاية من أمراض الكلى، وتقديم نصائح وإرشادات حول كيفية الحفاظ على صحة الكليتين، وغيرها من المواضيع التوعوية والتثقيفية بهذا الشأن
وقدم المشاركون في الجملة من منسوبي جامعة الطائف توضيحاً لدور العلوم الصحية في مكافحة أمراض الفشل الكلوي، وكيفية وضع الحلول الدوائية للعلاج الفعال، والعمل على زيادة وعي المجتمع بمرض الفشل الكلوي والعوامل المسببة له.
كما تضمنت توضيح إجراءات إعداد برامج الوقاية ومعالجة عوامل الخطورة، كمرض السكري، وارتفاع ضغط الدم، والسمنة، وزيادة معرفة العاملين برعاية مرضى الفشل الكلوي بالمستجدات في التشخيص والعلاج لمرض الفشل الكلوي.
وأشار المنظمون لهذه الفعالية إلى ضرورة الدور الذي يؤديه المجتمع بجميع فئاته للمساهمة الاجتماعية، وتعزيز ورفع الوعي العام بأهمية الوقاية المبكرة من أمراض الكلى، وتعديل السلوكيات الخاطئة التي ينتهجها البعض من خلال العادات الغذائية، مع ضرورة تنظيم السكر والضغط، والامتناع عن التدخين، وغيره من السلوكيات المضرة التي تؤدي في نهاية الأمر إلى الإصابة بأمراض الكلى ومن ثم الفشل الكلوي.
كما حرص منسوبي جامعة الطائف على إبراز دور الجهات الصحية المحلية والوطنية في مكافحة أمراض الكلى، في ظل التصاعد العددي لمرضى الكلى.

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