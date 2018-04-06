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الخضراوات “تحمي” النساء المسنات من أمراض خطيرة

http://almnatiq.net/?p=562607
المناطق - الرياض
أشارت دراسة أسترالية إلى أن النساء المسنات اللائي يتناولن المزيد من الخضراوات ربما يكن أقل عرضة للإصابة بتصلب الشرايين.

وفحص الباحثون بيانات 954 امرأة في سن السبعين أو أكثر.

واستخدموا الموجات فوق الصوتية لفحص سمك جدران الشريان السباتي في الرقبة ومدى تراكم الترسبات عليها.

وترتبط الجدران الأقل سمكا والتراكم الأقل للترسبات بانخفاض احتمال الإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية.

ووجد الباحثون أنه مقارنة بنساء يتناولن أقل من حصتين من الخضراوات يوميا كانت جدران الشريان السباتي لدى نساء يتناولن ثلاث حصص من الخضراوات على الأقل يوميا أقل سمكا بنسبة خمسة في المئة أو نحو 0.036 مليمتر.

ووجد الباحثون أن كل زيادة بمقدار عشرة غرامات يوميا في تناول الخضر التي تنتمي للعائلة الكرنبية مثل البروكلي والقرنبيط والملفوف (الكرنب) ترتبط بانخفاض بنسبة 0.8 في المئة في سمك جدران الشرايين.

وقالت لورين بليكنهورست، التي قادت فريق الدراسة وهي باحثة في التغذية بجامعة ويسترن أستراليا في كرولي “كان أمرا مثيرا أن نكتشف أن تناول الخضراوات من العائلة الكرنبية يبدو الأكثر فائدة”.

وتابعت في رسالة بالبريد الإلكتروني “مع ذلك هذا لا يقلل من أهمية الأنواع الأخرى من الخضراوات.. كما تعرفون فإن الإكثار من تناول الخضراوات بأنواعها مهم للحفاظ على صحة جيدة”.

وأضافت: “تخلص دراستنا إلى أن استهلاك حصتين من خضر العائلة الكرنبية بين الكمية الموصى بها من الخضر قد يساعد في تحسين الفوائد الصحية للشرايين”.

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