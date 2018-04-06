روسيا: ملتزمون باتفاق تعاون طويل المدى مع أوبك

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قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن ترتيبا ستتعاون بموجبه موسكو مع أوبك قد يصبح لأجل غير مسمى حين ينقضي في نهاية العام الاتفاق الحالي الذي يهدف لكبح إنتاج النفط.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون كبار آخرون تتقدمهم روسيا على كبح الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا حتى نهاية 2018 بهدف تقليص مخزونات النفط.

وينتاب القلق العديد من أطراف السوق بشأن ما سيحدث لسوق النفط حين ينتهي أجل الاتفاق.

وقال نوفاك للصحفيين “قد يكون اتفاقا لأجل غير مسمى” في إشارة إلى التعاون المستقبلي مع أوبك فور أن ينقضي الاتفاق الحالي.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد كشف في وقت سابق إن موسكو والرياض تدرسان اتفاقا لتمديد تحالف قصير الأمد لخفض إنتاج النفط بدأ في يناير 2017 بعد انهيار أسعار الخام.