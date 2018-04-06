أمير مكة يستقبل المندوب الدائم لجمهورية أفغانستان لدى منظمة المؤتمر الإسلامي

المناطق - جدة

التقى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، المندوب الدائم لجمهورية أفغانستان لدى منظمة المؤتمر الإسلامي السفير محمد ولي نعيمي.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية واستعراض دور الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في مواجهة التحديات ، وبرامج المنظمة الرامية لدعم القيم الإسلامية النبيلة الداعية للوسطية والتسامح ونبذ التطرف .