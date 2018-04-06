أمير جازان يزور مقر الأسر المنتجة بمهرجان الحريد الخامس عشر

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زار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم , يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، مقر خيمة الأسر المنتجة بمهرجان الحريد للعام الحالي , وذلك بساحة الاحتفالات التابعة لبلدية فرسان.

وكان في استقباله لدى وصوله خيمة الأسر المنتجة محافظ فرسان حسن بن حسين الحازمي ومسئولو المهرجان، حيث تجول سموه داخل خيمة الأسر المنتجة التي تنفذها لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية والضمان الاجتماعي والجمعية الخيرية بالمحافظة وتشمل 75 محلاً تجاريًا تحتوي العديد من الملابس والمأكولات الشعبية والحرف والمهن والمصنوعات التي تمتاز بها محافظة فرسان ، إلى جانب العديد من الأركان الخاصة بأدوات التجميل والمستلزمات النسائية.

وأعرب سموه في ختام الزيارة عن سعادته بما شاهده من معروضات ومصنوعات ومشغولات نسوية ، موجهاً سموه بتخصيص مقر دائم للأسر المنتجة بالمحافظة ، راجياً العون والسداد للجميع.

