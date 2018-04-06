احدث الأخبار

أكثر من 4500 زائر وإشادة واسعة في إبداع ذوي الإعاقة أبرز نتائج مهرجان منتجة الثاني
منطقة الرياض
 التحالف: قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تعترض وتدمر صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه نجران
أبرز المواد
 اختراق حسابات في تويتر وخلل بالموقع يوقف أخرى عن العمل
أبرز المواد
 أمطار غريرة على منطقة الجوف
منطقة الجوف
 رباعية القادسية والتعادل مع الفيحاء يهويان بأحد والرائد إلى الملحق
أبرز المواد
 مدني نجران يُحذِّر من موجة غبار ورياح وتدني الرؤية الأفقية
أبرز المواد
 الاتحاد يقسو على الاتفاق برباعية في الجوهرة
أبرز المواد
 نادي اللغة الفرنسية يحتفي باليوم العالمي للفرانكوفونية
منطقة الرياض
 أمير منطقة جازان يتفقد عدداً من المشروعات التنموية بمحافظة فرسان
منطقة جازان
 أمير جازان يزور مقر الأسر المنتجة بمهرجان الحريد الخامس عشر
منطقة جازان
 حركية تدشن رحلة عطاء الاحساء 2
المنطقة الشرقية
 جمعية عناية تنظم فعاليات “صحتك قبل مرضك” في ساحة (البجيري) بمحافظة الدرعية
منطقة الرياض
توضيح من “طيران اديل”ملابسات المقطع المتداول حول ما حدث خلال مرحلة الهبوط لإحدى رحلاتها

توضيح من “طيران اديل”ملابسات المقطع المتداول حول ما حدث خلال مرحلة الهبوط لإحدى رحلاتها

أبرز المواد
بالفيديو.. أصغر لاعب في بطولة “البلوت”: الحكام أزعجوني.. وسأفوز بالمركز الأول

بالفيديو.. أصغر لاعب في بطولة “البلوت”: الحكام أزعجوني.. وسأفوز بالمركز الأول

أبرز المواد
ولي العهد: لو نظرت إلى أي إرهابي فستجد أنه كان من الإخوان المسلمين.. وهذا ما تسعى الجماعة إليه بعد 30 عامًا

ولي العهد: لو نظرت إلى أي إرهابي فستجد أنه كان من الإخوان المسلمين.. وهذا ما تسعى الجماعة إليه بعد 30 عامًا

أبرز المواد
استشهاد رجل أمن وإصابة آخرين بمقذوف من إحدى المزارع بعوامية القطيف

استشهاد رجل أمن وإصابة آخرين بمقذوف من إحدى المزارع بعوامية القطيف

أبرز المواد

أمير جازان يزور مقر الأسر المنتجة بمهرجان الحريد الخامس عشر

أمير جازان يزور مقر الأسر المنتجة بمهرجان الحريد الخامس عشر
http://almnatiq.net/?p=562665
المناطق - فرسان

زار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم , يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، مقر خيمة الأسر المنتجة بمهرجان الحريد للعام الحالي , وذلك بساحة الاحتفالات التابعة لبلدية فرسان.

وكان في استقباله لدى وصوله خيمة الأسر المنتجة محافظ فرسان حسن بن حسين الحازمي ومسئولو المهرجان، حيث تجول سموه داخل خيمة الأسر المنتجة التي تنفذها لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية والضمان الاجتماعي والجمعية الخيرية بالمحافظة وتشمل 75 محلاً تجاريًا تحتوي العديد من الملابس والمأكولات الشعبية والحرف والمهن والمصنوعات التي تمتاز بها محافظة فرسان ، إلى جانب العديد من الأركان الخاصة بأدوات التجميل والمستلزمات النسائية.

وأعرب سموه في ختام الزيارة عن سعادته بما شاهده من معروضات ومصنوعات ومشغولات نسوية ، موجهاً سموه بتخصيص مقر دائم للأسر المنتجة بالمحافظة ، راجياً العون والسداد للجميع.

روابط ذات صلة

أمير منطقة جازان يتفقد عدداً من المشروعات التنموية بمحافظة فرسان

أمير منطقة جازان يتفقد عدداً من المشروعات التنموية بمحافظة فرسان
أمير منطقة جازان يدشن فعاليات ” فخر واعتزاز”والمعرض العسكري الواقعي المصاحب .. ويكرم ذوي الشهداء والمصابين

أمير منطقة جازان يدشن فعاليات ” فخر واعتزاز”والمعرض العسكري الواقعي المصاحب .. ويكرم ذوي الشهداء والمصابين
 قبلة وفاء من قائد المنطقة العسكرية الخامسة “صلاح ” لمدير مستشفى الموسم العام ” اليماني” أثناء زيارته للمستشفى

 قبلة وفاء من قائد المنطقة العسكرية الخامسة “صلاح ” لمدير مستشفى الموسم العام ” اليماني” أثناء زيارته للمستشفى

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*