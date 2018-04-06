أمير منطقة جازان يتفقد عدداً من المشروعات التنموية بمحافظة فرسان

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تفقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان مساء اليوم بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان عدداً من المشروعات البلدية التي نفذتها بلدية محافظة فرسان.

واستمع سموه لشرح مفصل من رئيس بلدية فرسان محمد بن يحيى جحلان عن المشروعات البلدية التي تم تدشينها بقيمة إجمالية بلغت أكثر من “27” مليون ريال , وشملت تحسين وتطوير شواطئ فرسان وإنشاء ملاعب رياضية بفرسان وقراها بقيمة تبلغ 7,300,000 ريال وإنشاء وتأهيل مرافق البلدية بمبلغ 1,829,000 ريال , ورصف الشوارع الداخلية لفرسان وقراها بقيمة 11,700,000 ريال , وتحسين وتطوير شواطئ فرسان ومجسم البيت الفرساني والساحات المحيطة به وصيانة منتزه الغدير وإنشاء ممشى رياضي وإنشاء ملاعب رياضية للشباب في حي البدو بمدينة فرسان وقرى المحرق ، والسقيد ، وختب” بأربعة ملايين ونصف المليون وتأهيل وصيانة صالة الحريد ورصف الشوارع الداخلية في فرسان وقرى “السقيد ، وصير ، وختب” وإعادة تأهيل المسلخ النموذجي وصيانة منتزه “الغدير”.

كما تفقد سموه مشروعات تهيئة مواقع المهرجان على شاطئ الحصيص وساحة احتفالات البلدية وقرية “القصار” التراثية وشاطئ “الغدير” الذي يقام فيه الحفل الرئيس للمهرجان.

وأعرب سموه أمير منطقة جازان عن سعادته بما شاهده واطلع إليه من مشروعات ستسهم في تنمية المحافظة وخدمة أهالي فرسان وزوارها الذين يتوافدون إليها على مدار العام , موجهاً سموه بمضاعفة الجهود والعمل على تقديم كل ما فيه خدمة المواطن والمقيم بمحافظة فرسان وغيرها من محافظات ومراكز المنطقة , راجياً العون والتوفيق من الله تعالى للجميع.

وكان سمو أمير منطقة جازان قد وصل في وقت سابق اليوم إلى جزر فرسان لرعاية فعاليات مهرجان الحريد في عامه الحالي , وتدشين وتفقد العديد من المشروعات التنموية بالمحافظة , حيث كان في استقبال سموه محافظ فرسان حسن بن حسين الحازمي وعدد من المسؤولين بالمنطقة ومشائخ وأهالي فرسان.