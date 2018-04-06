نادي اللغة الفرنسية يحتفي باليوم العالمي للفرانكوفونية

المناطق : مشعل العنزي

أقام نادي اللغة الفرنسية بجامعة الأميرة نورة صباح الثلاثاء الماضي حملة للاحتفال باليوم العالمي للفرانكوفونية وعرفت ذكرى خالد الهمش معنى اليوم العالمي للفرانكوفونية بقولها: هي منظمة عالمية تضم مجموعة من الدول حيث تشترك تلك الدول في كونها تتكلم اللغة الفرنسية لغة أم أو لغة ثانية أو لغة دارجة ومنتشرة تحت مسمى” المنظمة العالمية للدول الفرانكوفونية ” , وفي هذا اليوم تحتفل بعض الدول والمؤسسات العلمية والتعليمية والأفراد وغيرها بهذه المناسبة لإحياء اللغة الفرنسية وإثبات مكانتها كلغة من اللغات العالمية.

وتبعًا لذلك فإن طالبات قسم اللغة الفرنسية في جامعة الأميرة نورة متمثلات بنادي اللغة الفرنسية احتفلن احتفالاً متميزًا يشاد له حيث شاركن بقية طالبات الكلية ومنسوباتها خاصة وطالبات الجامعة عامة بهذه المناسبة فتم عرض ثقافات وأكلات وأنماط حياة بعض تلك الدول حيث تكون العرض من قسمين قسم يضم الدول الأوربية التابعة للمنظمة مثل فرنسا وبلجيكا وسويسرا وغيرها، والقسم الآخر يضم الدول الإفريقية مثل تونس الجزائر والمغرب ومدغشقر ومالي وغيرها وفي جولة للركن مع الزميلة شذى عبدالله الشريف عرفتنا بما عُرض في الركنين من أسماء مختارة لعلماء وأدباء ومأثرين من تلك الدول وكذلك بعض المشروبات والحلويات التي تميزت بها تلك الدول بالإضافة إلى التوزيعات التي شملت أشياء عينية يستفيد منها الزوار خلال حياتهم اليومية كفواصل الكتب التي حملت عبارات بسيطة وسلسة باللغة الفرنسية كما أُتيح للزائرات المشاركة من خلال سبورة وضِع أمامها بعض الطباشير ليعبروا فيها عن آرائهن.

الجدير بالذكر أن جهود النادي الفرنسي مستمرة طوال العام بإقامة دورات للطالبات والمشاركة بفاعليات وحملات وغيرها، وأعربت رئيسة قسم النادي الفرنسية: ليلى فهد العنزي. بقولها ما رأيناه اليوم من حضور عدد كبير للحملة من طالبات وعضوات هيئة تدريس وتفاعلهن مع أركان المعرض يعكس الثقافة اللغوية والحضارية التي تعيشها بلادنا تحت ظل حكومتنا الرشيدة.