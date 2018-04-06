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الاتحاد يقسو على الاتفاق برباعية في الجوهرة

الاتحاد يقسو على الاتفاق برباعية في الجوهرة
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المناطق - الرياض

حقق فريق الاتحاد الأول لكرة القدم فوزا مهماً على ضيفه الاتفاق 4-2، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “الجوهرة المشعة” لحساب الجولة الـ25 من منافسة الدوري السعودي للمحترفين.

سجل أهداف الاتحاد، ربيع سفياني هدفين (44) ، (72) ، الأنصاري (57) ، باجندوح (66)، فيما سجل هدفي الاتفاق الاتفاق/ بن يوسف (83) ، ياسين حمزة مدافع الاتحاد بالخطأ في مرماه (94).

بهذه النتيجة ارتفع الاتحاد برصيده من النقاط إلى 33 في المركز الثامن، وتجمد رصيد الاتفاق عند 33 في المركز التاسع بفارق الأهداف عن الاتحاد.

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