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رباعية القادسية والتعادل مع الفيحاء يهويان بأحد والرائد إلى الملحق

رباعية القادسية والتعادل مع الفيحاء يهويان بأحد والرائد إلى الملحق
http://almnatiq.net/?p=562686

أرسل فريقا القادسية والفيحاء لكرة القدم نظيريهما أحد والرائد، إلى خوض مباريات ملحق الصعود والهبوط في الدوري السعودي للمحترفين بعد أن حقق الأول الفوز ضيفه احد 4-1 فيما تعادل الثاني مع الرائد بنتيجة 3-3 .

وجرت المباراتان اليوم الجمعة الاولى على ملعب الأمير محمد بن فهد الدمام والثانية على ملعب المجمعة لحساب الجولة الـ25 من المنافسة .

وقذف القادسية بفريق المدينة المنورة إلى “ملحق البقاء” بعد أن تجمد رصيد الوافد الجديد عند 18 نقطة في المركز الأخير، بينما قفز الفريق الشرقي إلى 25 نقطة .

ترجم القادسية سيطرته بهدف عند الدقيقة 23عن طريق البرازيلي بيسمارك الذي استفاد من تمريرة هارونا المتقنة داخل الست ياردات، قبل ان يضيف كما هارون الهدف الثاني عند الدقيقة30.

وفي الشوط الثاني ضغط لاعبو احد بكثافة لتقليص الفارق وكان لهم ما أرادوا بعد أن احتسب بواسطة ضربة جزاء سجل منها التونسي هشام السيفي عند الدقيقة 55.

وقذف فريق الفيحاء ضيفه الرائد إلى متاهة الهبوط ولعب مباريات بعد تعادلهما بنتيجة 3-3.

تقدم الكولمبي دانيلو اسبيري للفيحاء عند الدقيقة 40، لكن المصري محمود شيكابالا رفض انتهاء الشوط الأول بتأخر فريقه وسجل هدف التعادل عند الدقيقة 45+3 انتهى عليه الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني أضاف البرازيلي روني فرنانديز الهدف الثاني للفيحاء عند الدقيقة48 مستفيداً من تمريره مواطنة جوناثان جوميز مستفيداً من تمريرة شائع شراحيلي العائد من الإيقاف. ويعود بيسمارك بالهدف الشخصي الثاني والثالث لفريقه من ضربة جزاء عند الدقيقة 66 قبل أن يضيف صالح الشهري هدفين سريعين 70 و76 ويتقدم الرائد لكن سبيريا جاء بالتعادل لفريق وهدف الشخصي الثاني عند الدقيقة 79.

ويستضيف الفيحاء نظيره الباطن يوم الخميس المقبل في بريدة ضمن الجولة الـ26 والأخيرة من المنافسة، بينما يستضيف الرائد فريق الاتحاد. ويواجه القادسية النصر بينما يستضيف احد نظيره الاهلي ضمن الجولة الـ26 والأخيرة من المنافسة في ذات اليوم والتوقيت.

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