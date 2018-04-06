مدني نجران يُحذِّر من موجة غبار ورياح وتدني الرؤية الأفقية

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على ضوء تقرير الهيئة العامه للأرصاد وحماية البيئة و التي تشير لتعرض أجواء المملكة لموجة من التقلبات الجوية ينتج عنها استمرار نشاط من الرياح السطحية مما يؤدي الى اثارة الأتربة والغبار وتدني مدى الرؤية الأفقية في منطقة نجران. و للحفاظ على سلامة الارواح وجهت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة على أجواء المملكة .

ودعت الجميع لأخذ الحيطة والحذر في مثل هذه التقلبات الجوية خاصة مرتادي الرحلات البرية والطرق السريعة وتجنب الوقوف بالقرب من اللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة والمظلات الحديدية والابتعاد عن الأماكن المسقوفة بالزنك أو الحديد في حالة هبوب الرياح ومراعاة كبار السن ومصابي الامراض التنفسية لهذه التقلبات الجوية ،،و إتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الالكتروني www.998.gov.sa على بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي للإطلاع على جميع اﻻرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات .