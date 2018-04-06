احدث الأخبار

اختراق حسابات في تويتر وخلل بالموقع يوقف أخرى عن العمل
أبرز المواد
 أمطار غريرة على منطقة الجوف
منطقة الجوف
 رباعية القادسية والتعادل مع الفيحاء يهويان بأحد والرائد إلى الملحق
أبرز المواد
 مدني نجران يُحذِّر من موجة غبار ورياح وتدني الرؤية الأفقية
أبرز المواد
 الاتحاد يقسو على الاتفاق برباعية في الجوهرة
أبرز المواد
 نادي اللغة الفرنسية يحتفي باليوم العالمي للفرانكوفونية
منطقة الرياض
 أمير منطقة جازان يتفقد عدداً من المشروعات التنموية بمحافظة فرسان
منطقة جازان
 أمير جازان يزور مقر الأسر المنتجة بمهرجان الحريد الخامس عشر
منطقة جازان
 حركية تدشن رحلة عطاء الاحساء 2
المنطقة الشرقية
 جمعية عناية تنظم فعاليات “صحتك قبل مرضك” في ساحة (البجيري) بمحافظة الدرعية
منطقة الرياض
 ‏”سعود الطبية” تنجح في ترميم جبهة ثلاثيني تعرض لحادث مروري عنيف
محليات
 الانتهاء من المرحلة الأولى للسفلتة في طلعة عمار بالجوف
منطقة الجوف
توضيح من “طيران اديل”ملابسات المقطع المتداول حول ما حدث خلال مرحلة الهبوط لإحدى رحلاتها

توضيح من “طيران اديل”ملابسات المقطع المتداول حول ما حدث خلال مرحلة الهبوط لإحدى رحلاتها

أبرز المواد
بالفيديو.. أصغر لاعب في بطولة “البلوت”: الحكام أزعجوني.. وسأفوز بالمركز الأول

بالفيديو.. أصغر لاعب في بطولة “البلوت”: الحكام أزعجوني.. وسأفوز بالمركز الأول

أبرز المواد
ولي العهد: لو نظرت إلى أي إرهابي فستجد أنه كان من الإخوان المسلمين.. وهذا ما تسعى الجماعة إليه بعد 30 عامًا

ولي العهد: لو نظرت إلى أي إرهابي فستجد أنه كان من الإخوان المسلمين.. وهذا ما تسعى الجماعة إليه بعد 30 عامًا

أبرز المواد
وظائف شاغرة بالهلال الأحمر

وظائف شاغرة بالهلال الأحمر

أبرز المواد

اختراق حسابات في تويتر وخلل بالموقع يوقف أخرى عن العمل

اختراق حسابات في تويتر وخلل بالموقع يوقف أخرى عن العمل
http://almnatiq.net/?p=562703
المناطق - الرياض

تعرض موقع التغريدات القصيرة تويتر، الجمعة إلى خلل تقني، في وقت أعلنت بعض المنصات اختراق حساباتها على الشبكة الاجتماعية.

وأعلن ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي، توقف حساباتهم في ‘تويتر’، في حين أن حسابات أخرى عملت بشكل طبيعي.

وفي غضون ذلك، تعرّض حساب هيئة الإذاعة البريطانية ‘بي بي سي’، العربية، مساء الجمعة، للاختراق من طرف مجهول، حسب ما تمّ نشره على الحساب.

ونشر مخترق الحساب الرسمي، لـ’بي بي سي’ سلسلة من التغريدات تحمل اسم المخترق فقط، ولم يتمّ نشر أي رسائل سياسية على الحساب.

ويتزامن هذا التوقف مع إعلان شبكة ‘تويتر’، الخميس، تعليق أكثر من مليون حساب منذ عام 2015 ‘لترويجها الإرهاب’، مشيرة إلى أن خطوتها هذه جعلت منصتها مكاناً غير مرغوب للحض على العنف.

وفي تقريرها الأخير للشفافية، أوضحت ‘تويتر’، أنها أوقفت 274 ألفاً و460 حساباً بين شهري يوليو وديسمبر 2017 ‘بسبب مخالفات تتعلق بالترويج للإرهاب’.

وأشارت في بيان إلى أن الرقم المعلن يمثل انخفاضاً بنسبة 8.4% عن عدد الحسابات التي أوقفت خلال فترة التقرير السابق، وهو يعد أيضاً ثاني انخفاض.

وقال فريق السياسة العامة في الشبكة: ‘ما زلنا نلمس التأثير الإيجابي والكبير لسنوات من العمل الشاق لجعل موقعنا مكاناً غير مرغوب للدعوة للإرهاب، مما أدى إلى تحول كبير في هذا النوع من الأنشطة بعيداً عن تويتر’.

وواجهت تويتر ضغوطاً كبيرة من الحكومات عبر العالم لتضييق الخناق على الجهاديين والمستخدمين الذين يروجون للعنف والاعتداءات، مع الحفاظ في الوقت نفسه على منصة مفتوحة لحرية التعبير لملايين المستخدمين الآخرين.

روابط ذات صلة

رباعية القادسية والتعادل مع الفيحاء يهويان بأحد والرائد إلى الملحق

رباعية القادسية والتعادل مع الفيحاء يهويان بأحد والرائد إلى الملحق
مدني نجران يُحذِّر من موجة غبار ورياح وتدني الرؤية الأفقية

مدني نجران يُحذِّر من موجة غبار ورياح وتدني الرؤية الأفقية
الاتحاد يقسو على الاتفاق برباعية في الجوهرة

الاتحاد يقسو على الاتفاق برباعية في الجوهرة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*