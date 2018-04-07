تفاصيل جديدة عن مذبحة الأكاديميين في تركيا.. “غولن” كلمة السر

المناطق - وكالات

أوقفت السلطات التركية زوجة أكاديمي تركي قتل أربعة من زملائه في إطلاق نار في جامعة عثمان غازي الخميس، في وقت تحدثت تقارير، الجمعة، أن الجاني كان يضايق زملاءه باتهامهم بأنهم يرتبطون بجماعة فتح الله غولن.

وقتل في إطلاق الرصاص الذي وقع، الخميس، في جامعة عثمان غازي بمدينة أسكي شهير “نائب عميد الجامعة وأمينها العام واثنان من الأساتذة الجامعيين.”

وذكرت وكالة أنباء دوغان أن المشتبه به في إطلاق النار باحث يعمل في كلية التعليم في الجامعة، وقد اعتقلته السلطات وهو يحاول الفرار من موقع الحادث وهو يخضع حاليا لتحقيقات الشرطة. وأكد الإعلام الرسمي لاحقا توقيف زوجة المشتبه به كجزء من التحقيقات الجارية.

وقال عميد الجامعة، حسن غونين، لمحطة “سي.أن.أن” التركية أن أربعة أشخاص قتلوا في الإعتداء. وقال إن مطلق الرصاص الذي عرفه الإعلام الرسمي باسم فولكان ب.، توجه إلى مكتب العميد وعندما وجده خاليا أطلق النار على الآخرين. ولم يعرف على الفور دوافع المشتبه به في الحادث.

ووصف غونين الموظف المشتبه به بأنه شخص “مثير للمشاكل” يقوم باستمرار بإهانة فريق عمل الجامعة لفظيا.

وقال “أطلقنا تحقيقا بخصوص الباحث. هو شخص مثير للمشاكل، واعتقد أنه استهدف الموظفين نتيجة لمشاكل نفسية” يعاني منها.

وأضاف أنه لا يعرف كيف دخل المشتبه به إلى حرم الجامعة بسلاح ناري، لكنه أوضح أنه لا يعتقد أن للحادث أي صلات بالإرهاب. وتخضع الجامعات في تركيا عادة لحراسة أمنية مشددة.