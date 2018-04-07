احدث الأخبار

زعيم الحوثيين لميليشياته: أبناء القبائل “خونة”
أبرز المواد
 تقرير دولي: اقتصاد السعودية يعيش حالة من الانتعاش
أبرز المواد
 وكيل وزارة الحرس الوطني يتفقد مشاريع الوزارة بالأحساء والدمام
أبرز المواد
 هل تصدق أن طفل عمره 11 عاما يغتصب فتاة 9 سنوات .. هذا ما حدث فعلا
أبرز المواد
 دراسة بعد تجارب 10 سنوات: كُل أقل وعِش أطول
أبرز المواد
 تفاصيل جديدة عن مذبحة الأكاديميين في تركيا.. “غولن” كلمة السر
أبرز المواد
 أمطار الغاط اليوم الجمعة
منطقة الرياض
 أمير الجوف يوجه بتضافر الجهود عقب أمطار الخير والبركة
منطقة الجوف
 أكثر من 4500 زائر وإشادة واسعة في إبداع ذوي الإعاقة أبرز نتائج مهرجان منتجة الثاني
منطقة الرياض
 التحالف: قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تعترض وتدمر صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه نجران
أبرز المواد
 اختراق حسابات في تويتر وخلل بالموقع يوقف أخرى عن العمل
أبرز المواد
 أمطار غريرة على منطقة الجوف
منطقة الجوف
ولي العهد: لو نظرت إلى أي إرهابي فستجد أنه كان من الإخوان المسلمين.. وهذا ما تسعى الجماعة إليه بعد 30 عامًا

ولي العهد: لو نظرت إلى أي إرهابي فستجد أنه كان من الإخوان المسلمين.. وهذا ما تسعى الجماعة إليه بعد 30 عامًا

أبرز المواد
بالفيديو.. أصغر لاعب في بطولة “البلوت”: الحكام أزعجوني.. وسأفوز بالمركز الأول

بالفيديو.. أصغر لاعب في بطولة “البلوت”: الحكام أزعجوني.. وسأفوز بالمركز الأول

أبرز المواد
استشهاد رجل أمن وإصابة آخرين بمقذوف من إحدى المزارع بعوامية القطيف

استشهاد رجل أمن وإصابة آخرين بمقذوف من إحدى المزارع بعوامية القطيف

أبرز المواد
وظائف شاغرة بالهلال الأحمر

وظائف شاغرة بالهلال الأحمر

أبرز المواد

تفاصيل جديدة عن مذبحة الأكاديميين في تركيا.. “غولن” كلمة السر

تفاصيل جديدة عن مذبحة الأكاديميين في تركيا.. “غولن” كلمة السر
http://almnatiq.net/?p=562718
المناطق - وكالات

أوقفت السلطات التركية زوجة أكاديمي تركي قتل أربعة من زملائه في إطلاق نار في جامعة عثمان غازي الخميس، في وقت تحدثت تقارير، الجمعة، أن الجاني كان يضايق زملاءه باتهامهم بأنهم يرتبطون بجماعة فتح الله غولن.

وقتل في إطلاق الرصاص الذي وقع، الخميس، في جامعة عثمان غازي بمدينة أسكي شهير “نائب عميد الجامعة وأمينها العام واثنان من الأساتذة الجامعيين.”

وذكرت وكالة أنباء دوغان أن المشتبه به في إطلاق النار باحث يعمل في كلية التعليم في الجامعة، وقد اعتقلته السلطات وهو يحاول الفرار من موقع الحادث وهو يخضع حاليا لتحقيقات الشرطة. وأكد الإعلام الرسمي لاحقا توقيف زوجة المشتبه به كجزء من التحقيقات الجارية.

وقال عميد الجامعة، حسن غونين، لمحطة “سي.أن.أن” التركية أن أربعة أشخاص قتلوا في الإعتداء. وقال إن مطلق الرصاص الذي عرفه الإعلام الرسمي باسم فولكان ب.، توجه إلى مكتب العميد وعندما وجده خاليا أطلق النار على الآخرين. ولم يعرف على الفور دوافع المشتبه به في الحادث.

ووصف غونين الموظف المشتبه به بأنه شخص “مثير للمشاكل” يقوم باستمرار بإهانة فريق عمل الجامعة لفظيا.

وقال “أطلقنا تحقيقا بخصوص الباحث. هو شخص مثير للمشاكل، واعتقد أنه استهدف الموظفين نتيجة لمشاكل نفسية” يعاني منها.

وأضاف أنه لا يعرف كيف دخل المشتبه به إلى حرم الجامعة بسلاح ناري، لكنه أوضح أنه لا يعتقد أن للحادث أي صلات بالإرهاب. وتخضع الجامعات في تركيا عادة لحراسة أمنية مشددة.

روابط ذات صلة

زعيم الحوثيين لميليشياته: أبناء القبائل “خونة”

زعيم الحوثيين لميليشياته: أبناء القبائل “خونة”
تقرير دولي: اقتصاد السعودية يعيش حالة من الانتعاش

تقرير دولي: اقتصاد السعودية يعيش حالة من الانتعاش
وكيل وزارة الحرس الوطني يتفقد مشاريع الوزارة بالأحساء والدمام

وكيل وزارة الحرس الوطني يتفقد مشاريع الوزارة بالأحساء والدمام

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*