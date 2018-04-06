أمير الجوف يوجه بتضافر الجهود عقب أمطار الخير والبركة

المناطق - الجوف

وجه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بضرورة تضافر جهود الامانة والدفاع المدني والطرق وغيرها من الجهات ذات العلاقة في مدينة سكاكا ومحافظة دومة الجندل والاستمرار في إزالة تجمعات مياه الامطار والاضرار والعوائق التي حدثت عقب هطول أمطار الخير والبركة مساء اليوم .

كما ‏ ‏وجه سموه بتحديد النقاط الحرجة في الشوارع و الأحياء والعمل على إيجاد الحلول الجذرية.

ويأتي هذا التوجيه ضمن متابعة سموه للحالة المطرية ومتابعة سموه عن كثب على أداء الجهات ذات العلاقة والمستوى المقدم من قِبلها، والتوجيه المباشر من قبل سموه .