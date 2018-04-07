هل تصدق أن طفل عمره 11 عاما يغتصب فتاة 9 سنوات .. هذا ما حدث فعلا

المناطق - وكالات

ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، الجمعة، أن طفلة أيرلندية عمرها 9 سنوات تعرضت للاغتصاب من قبل طفل يبلغ من العمر 11 عاما. وأوضحت الصحيفة أن الحادثة وقعت يوم الأحد الماضي في أحد الحقول في أيرلندا.

وتمت إثارة الحادثة بعد أن قامت سيدة من مقاطعة لاوا بمساعدة الطفلة المغتصبة في الوصول إلى بيتها، حيث جرى إبلاغ الشرطة بالحادثة.

وزعم أن طفلة تبلغ من العمر تسع سنوات اغتصبها صبي في الحادية عشرة من عمره في أحد الحقول في أيرلندا.

وذكرت تقارير إعلامية أن الطفلين يعرفان بعضهما بشكل سطحي ولا توجد علاقة صداقة بينهما، وقد جرى فحص الطفلة في “وحدة الاعتداء الجنسي” التابعة للشرطة. وفقا لما ذكرته الأيرلندية تايمز.

وقال مصدر لصحيفة “آيريش ديلي ستار” الأيرلندية: “تم القبض على الصبي بفضل امرأة من المنطقة نجحت في مساعدة الطفلة البالغ من العمر تسع سنوات وإحضارها إلى منزل ذويها”.

وقال المتحدث باسم الشرطة الرقيب بريان ويلان إنه لا تتوفر حتى الآن أي تفاصيل عن واقعة الاعتداء وأن التحقيقات لا تزال مستمرة “.

وفي أيرلندا، لا يُنظر عادة إلى الأطفال الصغار على أنهم جناة بعد أن رفع قانون العدالة الجنائية لعام 2006 “سن الجريمة” من سبعة إلى 12.

ولكن هناك بعض الاستثناءات، حيث يمكن أن يُتهم الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة بعدد صغير من الجرائم الخطيرة ، بما في ذلك القتل العمد والقتل الخطأ والاغتصاب.