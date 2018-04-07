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وكيل وزارة الحرس الوطني يتفقد مشاريع الوزارة بالأحساء والدمام

وكيل وزارة الحرس الوطني يتفقد مشاريع الوزارة بالأحساء والدمام
http://almnatiq.net/?p=562736

قام معالي وكيل وزارة الحرس الوطني الدكتور علي بن عبدالرحمن العنقري اليوم بزيارة تفقدية لمشاريع وزارة الحرس الوطني بالدمام والأحساء يرافقه وكيل الحرس الوطني لشؤون المشاريع عبدالمحسن الهديب ووكيل الحرس الوطني المساعد لشؤون المشاريع المهندس سعود القثامي والمستشار في مكتب معاليه المهندس سعود الرويشد .
وكان في استقبال معاليه عند وصوله لمقر مشروع إسكان الحرس الوطني بالدمام نائب مساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري بالقطاع الشرقي اللواء ركن دماك بن عبدالعزيز بن دعبش ومدير عام الشئون الفنية بالقطاع الشرقي اللواء بسام الشمري ومدير عام مكتب سمو وكيل الحرس الوطني للقطاع الشرقي وإدارة العلاقات العامة العميد متعب بن تركي العطيشان ومدير عام الشؤون المالية والإدارية بالقطاع الشرقي عمر المنيع .
وتجول معاليه داخل مشروع الإسكان , مستمعاً إلى شرح من مدير المشروع التابع لمجموعة بن لادن السعودية حيث أوضح أن نسبة الإنجاز للمشروع تزيد عن تسعين بالمائة.
من جانبه وجه الدكتور العنقري الجميع ببذل المزيد من الجهد و الحرص على سرعة الإنجاز مع ضرورة مراعاة الكفاءة في الإنفاق دون إخلال بالدقة في التنفيذ , متمنياً لهم التوفيق , مؤكداً على ضرورة تسليم المشاريع في الوقت المحدد .
وقدم معاليه شكره وتقديره لسمو وزير الحرس الوطني على دعمه اللامحدود في سبيل تطوير الحرس الوطني بشكل عام و حرص سموه على توفير احتياجات المنسوبين و تنفيذ المشاريع الحيوية بشكل خاص في ظل توجيهات القيادة الرشيدة , كما أثنى معاليه على الجهود المبذولة من الجميع وخاصة وكالة الحرس الوطني لشؤون المشاريع في جهودهم لإنجاز المشاريع على أكمل وجه .
وفي ختام الزيارة سأل معاليه الله العزيز القدير أن يحفظ قائد المسيرة المباركة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود و سمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ من كل شر ومكروه و أن يديم على هذه البلاد دوام التقدم و الازدهار في ظل القيادة الحكيمة .

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