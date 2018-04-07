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تقرير دولي: اقتصاد السعودية يعيش حالة من الانتعاش

تقرير دولي: اقتصاد السعودية يعيش حالة من الانتعاش
http://almnatiq.net/?p=562741
المناطق - الرياض

توقع تقرير “بتروليوم إيكونوميست” الدولي انتعاشا ملموسا في القطاع غير النفطي في السعودية في وقت لاحق من العام الجاري، لافتا إلى أن الاقتصاد السعودي يعيش بشكل عام حالة من الانتعاش.

وأشار التقرير إلى أن هدف المملكة على المدى الطويل هو إنهاء اعتماد البلاد الكامل على النفط، وهذا هو حجر الأساس الذي يدعم رؤية 2030 وأهداف برنامج التحول الوطني 2020.

ويرى التقرير الدولي وفقا لـ”الاقتصادية” أن السعر العالمي للنفط الخام في المستقبل القريب لا يزال هو مفتاح التنمية في العديد من الدول المنتجة ومنها السعودية التي تقود الجهود الدولية لتشجيع الدول المنتجة في منظمة أوبك وخارجها على زيادة الالتزام بتقييد الإنتاج من أجل دعم الأسعار.

وأوضح التقرير أن الاقتصاد السعودي قطع خطوات جيدة نحو الانتعاش حيث تظهر الأرقام الأخيرة إلى أن الاقتصاد عاد إلى النمو الإيجابي في بداية عام 2018 بعد استقرار نسبي في الربع الرابع من العام الماضي، مشيرا إلى وجود حالة جيدة من الإنفاق العام العالي على البنية التحتية.

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