احدث الأخبار

زعيم الحوثيين لميليشياته: أبناء القبائل “خونة”
أبرز المواد
 تقرير دولي: اقتصاد السعودية يعيش حالة من الانتعاش
أبرز المواد
 وكيل وزارة الحرس الوطني يتفقد مشاريع الوزارة بالأحساء والدمام
أبرز المواد
 هل تصدق أن طفل عمره 11 عاما يغتصب فتاة 9 سنوات .. هذا ما حدث فعلا
أبرز المواد
 دراسة بعد تجارب 10 سنوات: كُل أقل وعِش أطول
أبرز المواد
 تفاصيل جديدة عن مذبحة الأكاديميين في تركيا.. “غولن” كلمة السر
أبرز المواد
 أمطار الغاط اليوم الجمعة
منطقة الرياض
 أمير الجوف يوجه بتضافر الجهود عقب أمطار الخير والبركة
منطقة الجوف
 أكثر من 4500 زائر وإشادة واسعة في إبداع ذوي الإعاقة أبرز نتائج مهرجان منتجة الثاني
منطقة الرياض
 التحالف: قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تعترض وتدمر صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه نجران
أبرز المواد
 اختراق حسابات في تويتر وخلل بالموقع يوقف أخرى عن العمل
أبرز المواد
 أمطار غريرة على منطقة الجوف
منطقة الجوف
بالفيديو.. أصغر لاعب في بطولة “البلوت”: الحكام أزعجوني.. وسأفوز بالمركز الأول

بالفيديو.. أصغر لاعب في بطولة “البلوت”: الحكام أزعجوني.. وسأفوز بالمركز الأول

أبرز المواد
ولي العهد: لو نظرت إلى أي إرهابي فستجد أنه كان من الإخوان المسلمين.. وهذا ما تسعى الجماعة إليه بعد 30 عامًا

ولي العهد: لو نظرت إلى أي إرهابي فستجد أنه كان من الإخوان المسلمين.. وهذا ما تسعى الجماعة إليه بعد 30 عامًا

أبرز المواد
استشهاد رجل أمن وإصابة آخرين بمقذوف من إحدى المزارع بعوامية القطيف

استشهاد رجل أمن وإصابة آخرين بمقذوف من إحدى المزارع بعوامية القطيف

أبرز المواد
وظائف شاغرة بالهلال الأحمر

وظائف شاغرة بالهلال الأحمر

أبرز المواد

زعيم الحوثيين لميليشياته: أبناء القبائل “خونة”

زعيم الحوثيين لميليشياته: أبناء القبائل “خونة”
http://almnatiq.net/?p=562744
المناطق - وكالات

عقد زعيم الانقلابيين، عبدالملك الحوثي، لقاء بكبار القيادات الميدانية في ميليشيات، بالتزامن مع تسارع التقدم الميداني لقوات الجيش اليمني بدعم من التحالف في معقل الميليشيا الرئيس بمحافظة صعدة، والذي تسبب بإرباك غير مسبوق في صفوفهم.

وأفاد مصدر مقرب من قيادي حوثي كبير حضر الاجتماع، بأن عبدالملك الحوثي، كرر تحذيره لهم أكثر من مرة من الاعتماد على القبائل في معركة جماعته المدعومة إيرانيا، ضد الشعب اليمني، ووصفهم بأنهم “خونة وبياعين”.

وأكد المصدر الحوثي، كما نقلت عنه مواقع إخبارية محلية، أن زعيم الحوثيين أمر قادته خلال الاجتماع بقتل كل من يتراجع أو ينسحب من صفوفهم في جبهات القتال، وخاصة من أبناء القبائل، مبررا ذلك بمخاوفه من انضمامهم إلى جانب قوات الجيش الوطني.

ونسب ذات المصدر، إلى زعيم الحوثيين قوله إنه “يتعامل مع القبائل بحذر منذ البداية، ويتوقع خيانتهم في أية لحظة إذا وجدوا مصالحهم مع الآخرين”. وفق تعبيره

وأشار إلى أن عبدالملك الحوثي ظهر خلال الاجتماع مرتبكا ويتخبط في حديثه، مع اقتراب المعارك من مسقط رأسه في #مران بصعدة التي لم يعد يفصل قوات الجيش اليمني عنها سوى أقل من 10كم.

 

روابط ذات صلة

تقرير دولي: اقتصاد السعودية يعيش حالة من الانتعاش

تقرير دولي: اقتصاد السعودية يعيش حالة من الانتعاش
وكيل وزارة الحرس الوطني يتفقد مشاريع الوزارة بالأحساء والدمام

وكيل وزارة الحرس الوطني يتفقد مشاريع الوزارة بالأحساء والدمام
هل تصدق أن طفل عمره 11 عاما يغتصب فتاة 9 سنوات .. هذا ما حدث فعلا

هل تصدق أن طفل عمره 11 عاما يغتصب فتاة 9 سنوات .. هذا ما حدث فعلا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*