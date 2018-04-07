على أجهزة أندرويد و iOS.. إليك هذه الميزة الجديدة للاستماع للكتب الإلكترونية

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أطلقت جوجل قبل شهرين من الآن الكتب الصوتية في متجر جوجل بلاي، وذلك بغية مساعدتك في استيعاب المزيد من الكتب في حياتك، وطرحت جوجل مؤخراً بعض التحديثات لتسهيل الاستماع لأي كتاب أثناء التنقل باستخدام هاتفك أو في المنزل باستخدام جوجل هوم.

لا تفقد مكانك مع الاستئناف الذكي

تحدث الانقطاعات طوال الوقت، وفي بعض الأحيان تحتاج إلى إيقاف كتابك الصوتي في منتصف الجملة أو الكلمة لأن مكالمة وردتك أو لغيرها من الأسباب، سيعيدك الاستئناف الذكي للكتب الصوتية بذكاء إلى بداية الكلمة أو الجملة عند فتح كتابك الصوتي مرة أخرى، لذلك ستتمكن من الرجوع مباشرة إلى المكان الذي توقفت عنده.

إعادة زيارة لحظاتك المفضلة مع الإشارات المرجعية

يمكنك الآن حفظ جميع لحظاتك المفضلة باستخدام الإشارات المرجعية في تطبيق كتب جوجل بلاي، أثناء الاستماع على هاتفك ما عليك سوى النقر على رمز الإشارة المرجعية لحفظ هذا المكان وإعادة زيارة اقتباسك المفضل في أي وقت.

اربح وقتًا أطول في القراءة مع إجراءات مساعد جوجل

كل صباح يمكنك كتابة عنوان عملك في خرائط جوجل لرؤية حركة المرور، والتحقق من مواعيدك في تقويم جوجل، ثم تنطلق مع كتابك المسموع الذي تفضله، يتيح لك جوجل الآن القيام بكل ذلك في خطوة واحدة، وذلك عن طريق استخدام دعم مساعد جوجل للإجراءات الروتينية.

في تطبيق Google Home، أضف الكتب المسموعة إلى روتينك، وبعد إضافتها، قل “Ok Google، أخبرني عن يومي” للانتقال السهل في الصباح إلى كتابك.

المشاركة مع مكتبة العائلة في 13 بلدًا جديدًا

باستخدام مكتبة العائلة يمكنك مشاركة الكتب المسموعة والكتب الإلكترونية مع ما يصل إلى 5 أفراد من العائلة مجانًا “اعتمادًا على الكتاب”، ويمكن بعد ذلك قراءة الكتب المشتركة على أندرويد و iOS والويب.

وطرحت جوجل هذا الأمر للمزيد من العائلات في 13 بلدًا جديدًا، بما في ذلك بلجيكا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج وبولندا وروسيا وإسبانيا وسويسرا وتشيلي والمكسيك واليابان “الكتب الصوتية فقط” وجنوب إفريقيا.

يتم طرح هذه الميزات الجديدة تدريجيًا على أجهزة أندرويد و iOS وعلى الأجهزة التي تستخدم مساعد جوجل.